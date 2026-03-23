Aday Mara habla sobre la jugada que ya es viral en Estados Unidos: "Llevo haciéndola desde que empecé a jugar"

En el March Madness todas las miradas en Estados Unidos están en el baloncesto universitario. Es un torneo visto por millones de personas, con un nivel de seguimiento muy intenso y, sobre todo, con todas las franquicias de la NBA analizando cada mínimo detalle para seleccionar a los jugadores en el próximo draft. No solo se ponderan los números, también las cualidades, el potencial, la mentalidad ante un resultado adverso e inifinidad de aspectos.

Si la temporada regular de Aday Mara ya fue imponente, tanto en el torneo de la conferencia Big Ten como en las dos rondas del torneo por el título nacional ha elevado su nivel. Ante Howard hizo 19 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 3 tapones y frente a Saint Louis fueron 16 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 4 tapones y un robo de balón.

Pero el partido contra Saint Louis dejó una jugada para el recuerdo de Aday Mara, que rápidamente se hizo viral en Estados Unidos y empezó a correr por las redes sociales. Antes del duelo había mucha expectación en el duelo entre Aday y Robbie Ávila, de ascendencia mexicana y un jugador muy seguido en la NCAA, también por su apariencia, con unas gafas que recuerdan a las de Abdul-Jabbar (de hecho, le apodan Cream Abdul-Jabbar).

Aday no solo le dejó en un paupérrimo 23% en tiros de campo y en tan solo 9 puntos, es que además le hizo un 'fake' (un amago) viral. El aragonés posteó, hizo como que hacía un pase, Ávila giró la cabeza confunido y ahí aprovechó Mara para girarse y anotar a placer.

El periodista Alejandro Zúñiga le preguntó sobre esa jugada a Aday Mara tras el partido: "Solía hacerla cuando era más pequeño y la intenté ante Iowa y si recuerdas el defensor era el número 7, Álvaro Folgueiras (quién por cierto ayer eliminó con Iowa a Florida, el campeón, con un triple a 3 segundos del final) y después del partido me dijo '¿tu te crees que me vas a hacer eso a mí que llevo jugando contigo desde los 10 años?' Llevo haciéndola desde que empecé a jugar y supongo que Ávila no lo sabía y le pillé", dijo.

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Aday Mara conoce también desde esta pasada madrugada el rival en la ronda 'Sweet 16', la equivalente a los octavos de final. Será Alabama, cuarto favorito de su lado del cuadro, que se impuso con mucha claridad a Texas Tech, el quinto (90-65). Su mayor amenaza será Labaron Philon, base que promedia más de 21 puntos por partido y que podría entrar en la lotería del draft de la NBA (entre los 14 primeros).