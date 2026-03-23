Relevo en la SD Ejea: un exzaragocista, nuevo entrenador del club para asegurar la permanencia en 2ªRFEF

La derrota contra el Deportivo Aragón (1-0) de este domingo ha dejado estragos en la SD Ejea, que con este resultado, que le podría haber dado algo más de aire en la zona baja de Segunda Federación, se ancla aún más a la zona roja de la tabla. Este revés contra el filial del Real Zaragoza deja al club cincovillés con 30 puntos en la posiicón número 13, perteneciente a los play-offs de descenso, algo que ha provocado la destitución de Luso Delgado como primer entrenador del Ejea y la llegada de un nuevo técnico al banquillo, el cual tiene pasado zaragocista.

Se trata ni más ni menos que Chechu Dorado, que actualmente ocupaba el puesto de segundo en el cuerpo técnico de Delgado, y que ahora pasa al frente de la plantilla para tratar de sacarles de esta situación tan comprometida en el tramo más importante de la temporada.

El nuevo míster cuenta además con un marcado pasado zaragocista, ya que se formó en la cantera de la capital aragonesa, además de vestir la elástica blanquilla en el año 2019. A lo largo de su carrera como jugador, el central también defendió camisetas de clubes importantes como el Real Betis, el Rayo Vallecano o el Villarreal CF, acumulando experiencia tanto en Primera como en Segunda División.

Ahora, Dorado tendrá la misión de trasladar toda esa experiencia al banquillo en un momento crítico para el equipo. Con la permanencia en juego y seis jornadas decisivas por delante, el nuevo entrenador deberá imprimir su sello cuanto antes y tratar de cambiar la dinámica de un Ejea que necesita reaccionar. Debajo suyo están la SD Logroñés empatados a puntos, el Multivera con 29 y el Beasain KE con 28, pero que acumula dos victorias consecutivas en la categoría, lo que ha rebajado las esperanzas del Deportivo Aragón (22 puntos).

El conjunto de Ejea de los Caballeros no gana desde el pasado 31 de enero contra precisamente el Multivera. Desde entonces acumula cuatro empates y tres derrotas, algo que por ahora le mantiene a tres puntos de la zona neutra de 2ªRFEF, marcada por el Náxara.

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Con este panorama, la SD Ejea afronta un tramo final de temporada cargado de tensión y con la necesidad urgente de cambiar su rumbo. El 'ascenso' de Chechu Dorado supone un giro en busca de reacción inmediata, pero será el rendimiento sobre el césped el que dicte sentencia en estas últimas jornadas. Sin margen para el error y con rivales directos apretando desde abajo, el club cincovillés se juega su futuro en la categoría en un desenlace que promete máxima emoción hasta el último minuto.