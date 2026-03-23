Última oportunidad para conseguir entradas de día de la Final Six y ver al Casademont Zaragoza

Los aficionados al baloncesto en Zaragoza tienen una última oportunidad para ver al Casademont en la Final Six. Este lunes se ponen a la venta las entradas de día para la cita deportiva a partir de las 16.00 horas. Según ha informado el club en sus redes sociales, los tickets podrán adquirirse a través de la web oficial, f6zaragoza.com, así como en la plataforma de El Corte Inglés.

La salida a la venta de estas entradas permitirá a los seguidores acceder a la competición por jornadas, una opción pensada para facilitar la asistencia a uno de los eventos más destacados del calendario deportivo en la ciudad, que se celebrará del 15 al 19 de abril. Con los abonos para la competición ya agotados, esta es la única opción para poder asistir a los partidos de la fase final.

Entradas de día desde 35 euros

La Final Six volverá a situar a Zaragoza en el foco del baloncesto europeo, con una competición que reunirá a algunos de los mejores equipos del continente y que aspira a atraer tanto a público local como a aficionados llegados de otros países.

Las entradas que salen a la venta este martes dan acceso a los partidos previstos para miércoles, viernes y domingo en el pabellón Príncipe Felipe, y se distribuyen en dos modalidades: categoría 2 y categoría 3.

En categoría 2 , el precio será de 45 euros para las jornadas de miércoles y viernes, y de 55 euros para el domingo, día en el que se disputará la final entre los dos equipos que superen las eliminatorias previas.

, el precio será de para las jornadas de miércoles y viernes, y de para el domingo, día en el que se disputará la final entre los dos equipos que superen las eliminatorias previas. En categoría 3, las entradas costarán 35 euros para miércoles y viernes, y 45 euros para la jornada dominical.

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Las personas interesadas pueden consultar desde esta tarde la disponibilidad y las condiciones de compra en los canales oficiales habilitados para la venta.