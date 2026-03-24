Griezmann anuncia su marcha al Orlando City de la MLS al final de la temporada

No será ahora, en mitad de la temporada, pero sí a final de curso. Antoine Griezmann viajó a Orlando en este parón de selecciones, con permiso del Atlético, para cerrar su futura marcha a la MLS estadounidense y el acuerdo a tres bandas ya es oficial. El francés será futbolista del Orlando City durante las dos próximas temporadas, con opción a una tercera.

Griezmann ya ha posado con su nueva camiseta, al tiempo que el Atlético ha anunciado el acuerdo con el Orlando City. El francés, máximo goleador de la historia colchonera, tenía el compromiso del club de facilitar su marcha este verano si así lo deseaba, pese a que renovó por dos cursos el año pasado.

Copa y Champions como objetivos

Entonces, ya estuvo tentado de marcharse a la liga estadounidense, pero terminó posponiendo ese objetivo. Esta temporada estaba llamado a ser un revulsivo para Simeone, pero su rendimiento le ha llevado a arrancar como titular el tramo decisivo del curso, en el que el Atlético jugará la final de Copa contra la Real Sociedad y los cuartos de final de la Champions frente al Barça.

Recién cumplidos los 35 años, Griezmann ha decidido que es el momento adecuado de apartarse del fútbol de primer nivel y probar la experiencia en EEUU. De hecho, barajó la opción de marcharse este mismo mes, pero finalmente llegó a un acuerdo con el Orlando City para posponer su aterrizaje hasta junio.

10 años en el Atlético

"Estoy muy emocionado de comenzar este nuevo capítulo de mi carrera con Orlando City", ha expresado el campeón del mundo en declaraciones difundidas por el que será su nuevo club, destacando que "desde mis primeras conversaciones con el club, pude percibir una gran ambición y una visión clara de futuro, y eso conectó mucho conmigo".

Griezmann regresará a Madrid este miércoles para retomar los entrenamientos con el Atlético, dado que está retirado de la selección y por lo tanto no compite en este parón. En los dos próximos meses, apurará el tramo final de sus 10 temporadas como jugador colchonero, en dos etapas separadas por un lapso de dos cursos defendiendo los colores del Barça.

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"Dejemos, de momento, el futuro en el futuro: porque todavía no me voy. Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio y fuera, para levantar esa Copa del Rey y para soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League. Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre", ha expresado en un comunicado dirigido a los aficionados del Atleti.