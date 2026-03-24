El orgullo de barrio y un nuevo éxito del Balonmano La Jota: "Son chicas de aquí, que han visto crecer al club y que ahora están tirando del carro"

No todas las historias bonitas del mundo del deporte tienen que ver con espectaculares hazañas ni las iluminan grandes focos, a veces en cada ciudad, en cada barrio y en lo cotidiano también hay relatos que merecen la pena ser contados. Porque cotidiano no significa que sea fácil, ni mucho menos. Al contrario, hay equipos en el deporte base que su mérito es estabilizarse para que los jóvenes tengan un lugar cerca donde saben que pueden crecer. Algo así sucede en La Jota con el club de balonmano femenino.

Un año más, su primer equipo ha conseguido la salvación en la categoría de División de Honor Plata, un objetivo que peligró en algunos momentos del curso, pero que finalmente se ha logrado con cuatro jornadas de antelación en uno de los cursos en el que más incertidumbre ha habido. "Tuvimos que construir un bloque prácticamente desde cero. Nosotras arrancábamos con una sola jugadora sénior y alguna juvenil que había debutado previamente. Al final era un bloque muy verde en experiencia y además con una media de edad muy joven, de las más bajas de la categoría", analiza Adrián Floría, el entrenador de La Jota. "Con ese plantel inicial no nos podíamos poner otro objetivo que no fuese la salvación. Todo lo demás habría sido equivocarnos", añade.

Aunque, finalmente, la permanencia se ha logrado con holgura, Floría confiesa que no ha sido fácil. "Es verdad que hemos sufrido, porque en la primera vuelta sacamos menos puntos de los que me hubiese gustado", explica en lo que define que ha sido un año "curioso" por una estadística muy llamativa. Y es que La Jota ha ganado todos sus partidos como local salvo ante los tres primeros, pero fuera de casa solo ha ganado uno. "Nos ha costado muchísimo más. Yo creo que eso viene dado por la inexperiencia y por la falta de veteranía en la plantilla", explica el técnico en una categoría en el que las aragonesas se enfrentan a rivales de Cantabria, País Vasco y Navarra.

Si competir a ciertos niveles ya es muy complicado, hacerlo con gente de casa, como es el caso de La Jota, lo es todavía más. "El 90% de la plantilla es gente de la base de La Jota. Y eso creo que es de lo que más orgullosos estamos tanto los entrenadores como el club. Son chicas que han salido de aquí, que han visto crecer al club y que ahora están cogiendo el relevo y tirando del carro. De hecho, el grueso de la plantilla sale del juvenil que el año pasado fue subcampeón de España. Éramos novatas en la categoría, sí, pero sabíamos que había calidad", asegura Floría.

Orgullo de barrio

La simbiosis con la afición y con el barrio ha hecho el resto. "Cuando quizá las cosas se pusieron más feas, el club puso en marcha varias iniciativas y eso ayudó a que hubiese bastante gente siguiendo los partidos. Es algo de agradecer, sobre todo por ver a niñas que quieren verse reflejadas en las mayores, que las ven entrenar y piensan que ojalá mañana puedan jugar ahí. El ambiente este año ha sido muy bonito", dice el entrenador, que considera a La Jota un club "especial" por su arraigo. "Yo he estado en otros sitios y en La Jota hay algo muy chulo, que es ese ambiente de barrio. Vas por la plaza y ves a mucha gente de amarillo, que además es un color muy identificativo. Hay mucho sentimiento de club y de barrio. Aquí toda la gente se saluda como vecinos", remarca.

El buen hacer de las chicas les va a permitir acabar la Liga sin los nervios de tener que mirar la clasificación. "En estos tres partidos quiero que disfruten del balonmano, que jueguen sin presión y así yo podré comprobar el verdadero nivel del equipo", cierra ambicioso Floría.