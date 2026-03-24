El Picarral volverá a reunir a las mejores canteras del país en el Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de fútbol base del Balsas

El Campo Municipal de Fútbol El Picarral volverá a congregar estas vacaciones de Semana Santa a algunas de las mejores canteras de España, en el XLI Trofeo de fútbol base Ibercaja Ciudad de Zaragoza. Estarán representados clubs punteros de Aragón y de varias comunidades como Cataluña, Euskadi, Navarra y la Comunidad de Madrid, con cientos de deportistas entre jugadores y técnicos.

El evento, presentado ayer en el espacio Ibercaja XPlora por el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, el presidente de la UD Balsas Picarral, Luis Alba, y el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba, acogerá del 2 al 5 de abril cuatro intensas jornadas de competición con 44 partidos en categorías benjamín, alevín, infantil y cadete. Además, el torneo vuelve a poner el foco en los valores del deporte base, fomentando la convivencia entre jóvenes de diferentes comunidades.

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Participarán en cadetes: Deportivo Alavés, Getafe, Damm, Real Sociedad, Gazte Berriak y Balsas Picarral. En infantil: Getafe, Damm, Martutene KE, Montecarlo, Balsas y Amistad; en alevín: Getafe, Real Sociedad, Santo Domingo Juventud, Damm, Martutene KE y Balsas y en benjamín: Athletic Club, Getafe, Oberena, Damm, Balsas y Martutene KE.