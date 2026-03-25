Diego Fuoli, el portero zaragozano menos goleado de Primera RFEF que no pierde de vista el Real Zaragoza

No es fruto de la casualidad la temporada que está llevando a cabo Diego Fuoli defendiendo la portería de la Nova Creu Alta. El portero, nacido en Zaragoza, atraviesa el momento más dulce de su trayectoria gracias a un rendimiento que le convierte en el guardameta más destacado de los dos grupos de Primera Federación. Tras un gran año en las filas del Tarazona, donde fue pieza clave para lograr una clasificación histórica y quedarse a un puesto del playoff de ascenso a Segunda División, el Sabadell apostó fuerte por su llegada este pasado verano.

Sus intervenciones están dejando con la boca abierta a más de un seguidor de la categoría de bronce del fútbol español. Lo que realmente impresiona de su año no es solo lo que para, sino cómo lo hace. Raro es el vídeo de paradas de la jornada del Grupo 2 de Primera Federación donde no aparece una estirada del guardameta zaragozano. Lo que realmente impresiona de Fuoli este año no es solo lo que para, sino cómo lo hace.

Tal y como informó ayer este diario, Diego Fuoli es ahora el candidato número uno para reforzar la portería la próxima temporada. Lalo Arantegui ya lo quiso firma en su primera etapa como director deportivo de la entidad zaragocista. A pesar del fuerte interés, la operación es complicada, pero, una salvación del equipo dirigido por David Navarro, facilitaría las cosas.

Siete minutos de oro

19 porterías a cero en 29 partidos, 15 goles encajados y el portero menos goleado de dos grupos con 40 equipos son algunos de los números más destacados de este meta criado en las categorías inferiores del Stadium Casablanca y que después fichó el Villarreal para su cantera. El Sabadell se enfrentó este pasado fin de semana al CE Europa, un duelo regional entre dos equipos de Cataluña que luchan por estar el año que viene en Segunda División.

El conjunto arlequinado, líder del Grupo 2 con 54 puntos y tres puntos de ventaja sobre el filial del Atlético de Madrid, goleó al CE Europa por 4-0 en un día más en la oficina del zaragozano. Fuoli dejó una de las paradas del campeonato. En una estirada felina, el meta del Sabadell desvió con la yema de los dedos un "obús" desde más de 30 metros que acabó golpeando en el larguero. Pero todavía quedaba más.

Diego, que ha sido nombrado como el mejor portero de Primera Federación de la jornada 29, añadió al casillero de sus estadísticas algo poco habitual en un guardameta. El portero cuenta con uno de los saques más potentes de la categoría, algo que le ha hecho rozar el gol en alguna ocasión a lo largo del campeonato. En el minuto 90, con 2-0 en el marcador, el meta puso el balón sobre el césped de la Nova Creu Alta y el resto es historia de la categoría de bronce.

El lanzamiento de Fuoli cruzó de lado a lado el campo del Sabadell y, tras una mala salida del portero rival, Escudero aprovechó el pase del zaragozano para poner el 3-0 en el marcador. De esta forma, el portero criado en la cantera del Stadium Casablanca sumó una asistencia de gol. Algo poco habitual en su posición.

Diego Fuoli lleva años llamando a la puerta del fútbol profesional tras pasar por San Fernando, Tarazona o Almería. Esta temporada ha vuelto a un lugar que conoce a la perfección. Sus únicos dos partidos en Segunda División fueron en la temporada 2020/21 defendiendo los colores del Sabadell. A pesar de estar en dinámica de primer equipo con el Almería en la 2022/23, el zaragozano todavía no ha debutado en Primera División. Una oportunidad que llegará más pronto que tarde si continúa a este nivel. El guardameta nacido en Zaragoza es el principal candidato para reforzar la portería del club la temporada que viene, tal y como informó este diario ayer.