El XIX Maratón de Zaragoza espera 8.800 corredores y bate récords de inscripción a dos semanas de su inicio

El XIX Mann-Filter Maratón de Zaragoza volverá a convertir las calles de la ciudad en una gran fiesta del deporte el próximo domingo 12 de abril. A falta de más de dos semanas para su celebración, la prueba ya alcanza los 8.800 inscritos sumando las distancias de maratón y 10 kilómetros, lo que supone rebasar ampliamente las cifras récord alcanzadas en la pasada edición. En concreto, hay actualmente 2.300 corredores apuntados en la prueba reina de 42K, lo que representa un crecimiento del 35% respecto a 2025 y el doble que hace dos años. La 10K también bate récord, con 6.500 deportistas. Las inscripciones continúan abiertas, con un límite máximo de 2.500 dorsales en el Maratón y 7.000 en la 10K.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha acogido la presentación oficial del evento, con la participación de Félix Brocate, concejal delegado de Deportes; David Constante, director técnico de la prueba; Cristina García, directora general de Deportes del Gobierno de Aragón; Ricardo Peris, director comercial de Mann+Hummel Ibérica; Victoria Rull, directora médica de Quirónsalud Zaragoza; y Javier Martínez, director de Marca y Negocio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, quienes han destacado la consolidación del evento y su impacto deportivo, social y económico en la ciudad.

La carrera dará comienzo a las 8.30 horas desde la Plaza del Pilar en su distancia de maratón (42K), mientras que la carrera de 10 kilómetros arrancará a las 9.00 horas desde el Paseo Echegaray y Caballero, compartiendo ambas la meta situada en la Plaza del Pilar.

El Mann-Filter Maratón de Zaragoza continúa afianzándose como un importante embajador deportivo de la ciudad, con una creciente participación tanto nacional como internacional. En esta edición, el 46,5% de los corredores procede de fuera de Aragón, mientras que un 7% son atletas extranjeros que aprovecharán la cita para descubrir Zaragoza y su entorno.

La prueba presenta importantes novedades en su recorrido de 42 kilómetros, que ha sido rediseñado para mejorar la experiencia del corredor sin perder la esencia que caracteriza a esta cita. Entre los cambios más destacados, la subida desde Tenor Fleta hasta el Canal Imperial se adelanta al kilómetro 17 —frente al 32 de ediciones anteriores—, situando el tramo más exigente en un momento en el que los participantes aún cuentan con mayor energía.

Asimismo, el nuevo trazado incorpora enclaves emblemáticos de la ciudad como el Puente del Tercer Milenio, el Puente de Piedra, la Plaza de Toros o el Paseo de la Constitución, y elimina algunos puntos menos favorables como el paso bajo el Puente de la Almozara o el tramo del carril bici junto al Canal Imperial.

En cuanto a la distancia de 10 kilómetros, continúa su crecimiento y supera ya los 6.300 inscritos, lo que también supone un nuevo récord. Destaca especialmente la alta participación femenina, que alcanza el 42%, así como la presencia de corredores jóvenes, con cerca de 2.300 participantes menores de 30 años, un tercio del total.

El XIX Mann-Filter Maratón de Zaragoza contará con la participación de atletas internacionales de alto nivel, incluidos corredores africanos que buscarán batir los récords de la prueba, actualmente establecidos en 2:11:39 en categoría masculina y 2:26:40 en femenina.

El nivel deportivo será igualmente sobresaliente en la prueba 10K, en la que estarán presentes algunos de los mejores atletas aragoneses del momento, con Carlos Mayo como principal favorito, junto a Eduardo Menacho y Pol Oriach. En categoría femenina, la competición estará liderada por Cristina Espejo, que se medirá a Raquel de Francisco e Isabel Linares en un atractivo duelo.