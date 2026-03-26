Atades abre la inscripción para su XII Carrera Solidaria

ATADES ha presentado este jueves la XII Carrera solidaria ATADES. La cita se celebrará el domingo 10 de mayo en el Parque Grande José Antonio Labordeta. La recaudación de las inscripciones y donaciones se destinarán a proyectos y programas de ATADES y Espacio Atemtia en atención temprana y postemprana. Concretamente al conjunto de intervenciones y servicios diseñados para apoyar el desarrollo de niños y niñas y jóvenes hasta los 21 años, en etapa de atención temprana y postemprana, mediante becas, y a la adquisición de nuevas tecnologías que ayuden a mejorar la calidad de vida de los menores.

La XII Carrera solidaria ATADES se celebrará en colaboración con CEOE Aragón en el Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza, con recorridos tanto para deportistas experimentados como para personas con capacidades diversas y grupos familiares, en dos modalidades: 5 K. (a las 9.30 horas) y 1 K. (a las 10.30 horas). Las inscripciones ya pueden realizarse a través de atades.org . Quienes lo deseen podrán realizan ambas pruebas, inscribiéndose en la 5+1K. Además de la inscripción, que incluye camiseta oficial y bolsa de corredor, quiénes lo deseen podrán hacer una aportación adicional solidaria.

Los beneficios que se obtengan de la Carrera ayudarán a mejorar la calidad de vida de los menores y jóvenes a los que tanto ATADES como Espacio Atemtia atenden. Se trata de niños y niñas y jóvenes hasta los 21 años, con y sin discapacidad, que reciben gracias a sesiones de logopedia, fisioterapia, psicología, terapia familiar, terapia ocupacional, fisioterapia acuática y matronatación. La cantidad recaudada se destinará principalmente a becas que sufraguen sesiones cuyas familias no pueden hacer frente a las mismas de forma total o parcial.

La presentación ha tenido lugar en las instalaciones del Colegio de Educación Especial ATADES-San Martín de Porres. Han intervenido Antonio Rodríguez Cosme, presidente de ATADES, Patricia Fernández-Checa, responsable de alianzas y captación de ATADES; y Alicia Panzano, directora del Colegio ATADES-San Martín de Porres y Espacio Atemtia.

La causa

La cantidad que se recaude de la XII Carrera solidaria de ATADES tendrá un claro fin solidario: becas que atiendan las necesidades en etapa de atención temprana y postemprana. Unas becas que se sumarán a las ya puestas en marcha por ATADES este año y con las que 8 menores de Aragón ya se benefician con el único objetivo de mejorar su calidad de vida. Más información de las becas AQUÍ. El objetivo de este año es poder alcanzar 25 becas, que se sumen a las ya puesta en marcha por ATADES.

El cartel de la XII Carrera Solidaria ATADES / SERVICIO ESPECIAL

La Carrera ATADES constituye el evento deportivo anual más importante para la Asociación de familias dedicada a las personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo. Una carrera inclusiva que podrá realizarse corriendo o andando y en la que cada uno marcará su ritmo, será en el Parque José Antonio Labordeta (Parque Grande).

Las inscripciones de la XII Carrera ATADES ya están abiertas a través de la web de ATADES en ESTE ENLACE.

Las personas que no puedan asistir, pero quieran hacer una aportación solidaria, pueden hacerlo a través del dorsal 0 en la web de inscripciones AQUÍ o realizar un donativo con el concepto “Aportación solidaria Carrera” con el código ONG Bizum 00123, a través de transferencia bancaria en el número de cuenta ES15 2085 0103 9903 3333 3385 o a través de paypal.

Cartel y premios

Por octavo año consecutivo, el diseño del cartel y la camiseta es obra del Estudio de Arte y Diseño del Centro Integra Aragón de ATADES , formado por personas con discapacidad intelectual, función intelectual límite y autismo. La ilustración es obra de Adriana Royo y las letras de Vanesa Carbonell.

Los premios de la XII Carrera ATADES se entregarán al finalizar la prueba y constará de un trofeo realizado por personas con discapacidad intelectual del Taller AlmaATADESCerámica del Centro Residencial y Ocupacional Santo Ángel de ATADES, además de diferentes obsequios donados por empresas colaboradoras.

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El dorsal y la bolsa de corredor se podrán recoger en Colegio de Educación Especial ATADES-San Martín de Porres (C/ Octavio de Toledo, 2) el viernes 8 de mayo, por la tarde, y el sábado 9 de mayo, todo el día. Se podrá recoger en línea de salida el mismo día de la carrera de forma excepcional, previo pago de 1 € de penalización hasta 30 minutos antes del inicio de la prueba. Sobre el horario de retirada se informará cuando se acerque la fecha.