FÚTBOL
Bellingham entona el mea culpa: "Después de perder la Eurocopa decidí seguir jugando con molestias y no debía hacerlo"
El inglés habla por primera vez del calvario que pasó hasta que se operó del hombro
Los episodios médicos de los jugadores del Real Madrid siguen dando que hablar. En este caso ha sido Jude Bellingham quien ha contado el calvario que pasó con su lesión de hombro, que le obligó a jugar durante muchos meses infiltrado. El inglés llegó a Madrid en el verano de 2023 y en noviembre de ese año, en el partido frente al Rayo Vallecano, sufrió una luxación en su hombro que le hizo no poder estar a su máximo nivel.
Bellingham ha contado ahora todo lo que sufrió: "Todo empezó el día del partido ante el Rayo. Fue la sensación más dolorosa por la que había pasado hasta el momento. Sentí que pasó una eternidad hasta que volvieron a colocármelo y fueron 90 segundos desde que entraron al campo y me lo colocaron. Anteriormente yo me lo pude colocar alguna vez cuando se me salía".
Lesión de hombro en Dortmund
No era la primera vez que el madridista sufría problemas con el hombro, una lesión que arrastraba de su estancia en Dortmund: "En mi última temporada en el Dortmund ya me dijeron que debía operarme del hombro después de sufrir una caída. Sabía que algo no iba bien, pero era agosto-septiembre y el Mundial era en diciembre, por eso no me operé. Luego me empecé a encontrar bien. Cuando llegué al Madrid no tenía dolor".
Jude admite que no quiso operarse el primer año porque estaba centrado en aterrizar bien en el Real Madrid y hacerse un hueco en el equipo a las órdenes de Carlo Ancelotti. "Todos me dijeron que me tenía que operar, pero era mi primer año en el Real Madrid y yo no quería dejar al equipo tirado y estar fuera tres meses. La lesión del hombro tuvo mucho efecto en el resto de mi cuerpo. No tenía mucho dolor, pero jugar sabiendo que si me caigo se me puede salir otra vez hace que no pudiera estar en el mejor nivel", ha confesado el inglés.
Después de ganar la Champions con el Real Madrid se marchó a Alemania a jugar la Eurocopa, así que la decisión de operarse se fue retrasando un mes tras otro: "Después de perder la final de la Eurocopa ante España no quería que fuera mi último sabor de boca durante tres meses, pero ese hubiera sido el mejor momento para operarme. Decidí seguir otro año jugando con las molestias y no debí hacerlo". Ahora con la perspectiva del tiempo no esconde que debía haber tomado otra decisión diferente: "El año pasado me hizo entender que no podía dar por sentado volver a ganar de nuevo. Ahora estoy mejor físicamente y puedo volver a estar a mi nivel”.
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