La montaña en Aragón: Isabel asciende a los cielos

Un mensaje. Otro. Ahora una llamada perdida. Otra notificación. No era el momento de contestar. Tanta insistencia no era normal, más sabiendo que estaba en plena clase. El suspense crecía cuando vio el nombre que centelleaba en la pantalla: ‘Papá’. Algo grave debía pasar. La respuesta sorpresa esperaba en el pasillo de la facultad. «Al salir leí el primer mensaje: ‘Enhorabuena, eres mundialista’».

Isabel D’Asper Tena no esconde la mezcla de alegría y emoción de la anatomía de ese instante. Hace solo tres semanas y parece que ha pasado un mundo. Un Mundial. Entusiasmada, saborea una experiencia única como deportista y persona: «Estoy viviendo el verdadero esquí de montaña de primer nivel desde dentro».

Nos habla desde Puy-Saint-Vincent, cerca de Écrins, en los Altos Alpes franceses. «No sé muy bien dónde estoy», reconoce entre risas. No es verdad. Sabe perfectamente dónde está. En un sueño hecho realidad. Donde se merece. En plenos Campeonatos del Mundo Juveniles ISMF. Con las mejores, compartiendo equipo con los medallistas olímpicos Ana Alonso y Oriol Cardona que compiten en la paralela Copa del Mundo senior.

Allí está esta zaragozana, socia del Stadium, que ha cruzado la línea de la internacionalidad con tan solo 18 años, compitiendo contra corredoras de un año más y la legión del centro de tecnificación catalán que vive por y para esto.

Ella no tiene las mismas oportunidades. No se queja, se esfuerza. Lleva unos meses de independencia. Ha empezado Odontología en Huesca, donde quería, cerca de las montañas. Vive en una residencia, aprendiendo a organizarse por su cuenta y siendo estricta entre tanto estudios y exámenes con sus entrenamientos. Tiene el apoyo de sus compañeros y profesores. «Me ha costado pero me han dejado retrasar un examen para ir al Mundial», relata esta polifacética atleta: este año ha dejado de entrenar atletismo pero sigue con su calendario de carreras de montaña en verano.

Está en una forma tremenda. Empezó la temporada de fábula. En Boí le insinuaron que si completaba un buen año tendría opciones de ir al Mundial que rozó el curso anterior. Y casi lo caza a la primera. Iba segunda en plena bajada final por el título de Sprint cuando un bastón retrasó su proeza. «Descendía detrás de Emma Bogoñez y perdí un bastón. Pensaba que me sancionarían con tres o cinco segundos, pero me penalizaron con treinta y caí al cuarto puesto», relata aún con rabia.

De menos a más

Tenía otra bala. Podía resarcirse en Panticosa, su recreo de entrenamiento favorito junto a Piau Engaly. En la Vertical se le atragantaron los muros finales (fue sexta). En la Individual se le dio mucho mejor y terminó tercera, otro podio para su florido palmarés de formación. «Emma había ido a los Europeos y pensaba que, con una plaza reservada para ella, no había conseguido billete para Puy-Saint-Vincent. Al bajar del podio, Erola Rocías me dijo que quizá entraba por los criterios de la Copa de España. Me lo empecé a creer pero no lo tenía claro». No le mentía.

Tras recibir la llamada de su padre, llegó la confirmación oficial: estaba entre las cuatro U20 seleccionadas. Faltaban tres semanas para afinar la forma con Fernando Navarro, su entrenador. Diseñaron una puesta a punto exprés. «Me avisó que me iba a subir un montón de carga. De siete días, entrené seis, haciendo ciclos de potencia en el gimnasio, series, cambios de ritmo y muchos kilómetros de volumen en la nieve».

En Francia comparte concentración con los medallistas Ana Alonso y Oriol Cardona

Está contenta con su participación, pese a pagar la novatada. «Me gusta empezar fuerte y mantener el ritmo. En la Individual lo pagué». Aprendió la lección y cambió de filosofía en la Vertical al Le Pendine (2.749 m.). «Arranqué dosificando y poco a poco me fui encontrando mejor, más cómoda. Terminé con muy buenas sensaciones». Le queda el Sprint del sábado, donde su objetivo es meterse en la semifinal tras la contrarreloj de clasificación. «Hay que darlo todo y no fallar en la técnica de las transiciones», advierte.

Fuera de las pistas, está viviendo un ambiente «con muy buena vibra. Al principio cuesta soltarse, por el idioma, pero luego te arrancas. Estamos en el hotel con americanas, italianas... Todas tienen un nivelazo». Incluso ha reconocido a viejas compañeras sin saberlo. «Como llevo un dorsal bajo, en la salida estaba en las últimas filas junto a una chica eslovaca, Julia Kunova. Nos pusimos a hablar y me dijo que me conocía de una concentración internacional que hicimos en Candanchú».

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Esta participación está siendo una motivación para mirar a un horizonte que se complica. Le queda un único año en el Grupo de Tecnificación de la Aragonesa (GTEMA) junto a su hermana Beatriz (17) y el benjamín Juan (14), antes de dar el salto al senior, en ocasiones mortal para muchas competidoras. Ella lo tiene claro: «Me encanta el esquí de montaña. Es mi deporte. No lo voy a dejar».