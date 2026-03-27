Fútbol
El Real Murcia nombrará presidente al exmadridista Pedro León
El futbolista muleño ya ha acordado con el club su nuevo cargo, que está previsto que se haga oficial la próxima semana
Ángela Moreno
El Real Murcia CF va a anunciar próximamente que el futbolista Pedro León Sánchez Gil se va a convertir en el presidente de la entidad, según ha podido conocer esta Redacción. El muleño, que está disputando su última temporada en activo, ha acordado con Felipe Moreno el nombramiento, que llega en una semana donde la entidad ha sufrido un nuevo varapalo judicial al aceptar a trámite el juzgado la petición del Málaga de concurso necesario.
Pedro León ya anunció el pasado verano que la temporada actual sería la última en la que estaría en activo. Y que después de la misma pasaría a formar parte de la entidad. Los acontecimientos se han precipitado y el aún futbolista, según ha podido saber esta Redacción, se convertirá en breve en presidente, aunque Felipe Moreno continuará como máximo accionista. De hecho ya está todo acordado y está previsto que la próxima semana se anuncie oficialmente. De momento se desconoce si continuará formando parte de la plantilla o se dedicará exclusivamente al nuevo cargo.
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