El Teruel quiere volver al 'playoff' en su visita al Betis B, rival en descenso

Suerte desigual es la que depara la trigésima jornada en los emparejamientos de los dos equipos aragoneses de Primera Federación, ya que el Tarazona recibirá al Eldense y el Teruel al Betis B.

El Teruel se desplaza a tierras andaluzas para medirse al Betis B este sábado a las 16.15 horas en un encuentro que se presenta en principio asequible para los intereses del equipo del Bajo Aragón al estar el equipo filial bético en puestos de descenso, por lo que los rojillos no querrán regresar de vacío. En caso de victoria, en función de lo que haga el Villarreal B, podría regresar a puestos de promoción de ascenso a Segunda División.

Este próximo domingo a las 16.30 horas el Tarazona recibirá al Eldense en un partido que se prevé complicado para el conjunto aragonés, ya que el rival ocupa la tercera posición en la clasificación, es uno de los equipos más en forma y aspira a volver a Segunda, tras perder la categoría en la pasada temporada.

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En Segunda RFEF, Chechu Dorado se estrena como técnico de la SD Ejea en casa a las 17.00 horas contra la SD Logroñés, rival directo por eludir el descenso ya que tienen los dos conjuntos los mismos puntos. A la misma hora, el CD Ebro recibe al Gernika en un encuentro muy importante para el equipo de La Almozara para acercarse al playoff.