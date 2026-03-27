Golf
Tiger Woods sufre un accidente de tráfico cerca de su residencia en Florida
El campeón de 15 'majors' estaba preparando su gran regreso para dentro de dos semanas en el Masters de Augusta después de romperse el tendón de Aquiles en marzo de 2025
EP
El golfista estadounidense Tiger Woods sufrió este viernes un accidente de tráfico en Jupiter Island, Florida, según confirmó la policía local, sin conocerse detalles sobre lo sucedido ni su estado de salud.
El campeón de 15 'majors', quien estaba preparando su gran regreso para dentro de dos semanas en el Masters de Augusta después de romperse el tendón de Aquiles en marzo de 2025, se vio involucrado en accidente con vuelco con otro vehículo, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Martin.
El accidente ocurrió poco después de las dos de la tarde, hora local, en la misma localidad donde reside Woods. Una fotografía del lugar mostró el vehículo volcado sobre el costado del conductor.
El 'Tigre' sufrió ya un grave accidente de tráfico en el sur de California en febrero de 2021, donde estuvo cerca de perder la vida y, salvado, de no poder volver a andar. En 2017, Woods fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en Jupiter.
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