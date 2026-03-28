Aday Mara: "Hay que ser mentalmente fuerte, crecí un montón como jugador y persona"

El zaragozano Aday Mara, pívot de los Michigan Wolverines, dijo este viernes en una entrevista con EFE que clasificarse para el Elite 8 del March Madness de la NCAA es "una pasada" y que este año, tras su difícil salida de UCLA, le enseñó que "hay que ser mentalmente fuerte" y no dejar de luchar por sus sueños.

Mara atendió a EFE poco después del triunfo 90-77 de sus Wolverines contra Alabama en el Sweet 16 de la NCAA en el United Center de Chicago y sueña con llegar hasta el final en el March Madness, un auténtico marzo de locura para él y su equipo.

"Es una pasada porque siempre ves a estos equipos llegando tan alto, jugando tan bien, y ser parte de ello y ser parte de la historia que estamos haciendo en Michigan es una experiencia increíble. Lo único que tengo son un montón de ganas de llegar el domingo y jugar nuestro mejor partido y poder pasar a la Final 4", dijo Mara.

"Una vez que estás en la Final 4, vas a jugar contra equipos muy buenos, pero estar en la élite lo vamos a disfrutar un montón", añadió.

Aday Mara tuvo una salida complicada de UCLA, donde las cosas no salieron como deseaba, pero tuvo el coraje de volver a empezar con Michigan y ahora vive el momento más ilusionante de su carrera.

"Lo que me llevé de Los Ángeles fue que hay veces que las cosas no van como tú quieres, hay veces que te dicen una cosa y luego no lo ves así, pero me enseñó que hay que ser mentalmente fuerte. Hay gente que deja de jugar, dice 'esto no es para mí', que cambia de equipo… La mentalidad de seguir intentando, de seguir demostrando que puedo jugar y puedo hacerlo, ahí mentalmente crecí un montón como jugador y persona", afirmó.

La alegría y el hambre por pelear por el campeonato de la NCAA hace que en este momento todas las energías de Aday estén en el presente y no en lo que se puede venir en el próximo draft de la NBA.

"No voy a estar pensando en la NBA cuando tengo la oportunidad de estar disfrutando de un equipo que tiene posibilidades de ganar el campeonato. Lo estamos pasando tan bien que no quiero pensar en la NBA ahora", reconoció.

Mara no es el único español en el Elite 8. También está el malagueño Álvar Folgueiras, gran protagonista de los triunfos de Iowa.

"Ahora solo estamos Álvaro y yo, pero Mario (Saint-Supéry) ha tenido un temporadón, Rubén (Domínguez), Conrad (Martínez) ha jugado muy bien, entonces yo creo que solo el hecho de todos los españoles que estamos aquí, marcando una diferencia para el baloncesto español, estoy súper contento por cómo nos está yendo a todo el mundo", afirmó en la conversación con EFE.

"Estoy hablando con Álvaro, porque le conozco desde pequeño, y súper contento de que encima esté jugando bien, que haya ganado a Nebraska, súper contento por él", dijo. El marzo de locura sigue para Aday Mara este domingo en Chicago con el Elite 8.

"Es de locura, porque hay tantos equipos que ganan a otros, que estás viendo partidos y nunca sabes qué esperar de ellos. Aquí cada equipo puede ganar a cada equipo, pero poder estar aquí jugando es un sentimiento impresionante", aseguró.