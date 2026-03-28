El futbolista aragonés de Regional Preferente que se ha colado en la última convocatoria de la selección española de Luis de la Fuente: "Le pega bien"

Los aficionados al fútbol cuentan los días para el estreno de España en el Mundial 2026. El combinado español apura sus partidos previos a la cita mundialista del próximo verano mientras Luis de la Fuente intenta disipar las pocas dudas que tendrá en su cabeza antes de decidir la lista definitiva de los jugadores que viajarán a Estados Unidos, Canadá y México en busca de la segunda estrella.

España venció este viernes a Serbia (3-0) en el estadio de La Cerámica en un partido de preparación con poco o nada en juego donde no estuvo Joan García. El doblete de Mikel Oyarzabal en la primera parte dejó encarrilado el partido en la primera parte. Víctor Muñoz fue el encargado de anotar el tercer tanto en unos buenos minutos del extremo que milita en CA Osasuna. El portero del FC Barcelona había concentrado todas las miradas al conocerse la convocatoria de 27 jugadores del seleccionador en la que se incluían a cuatro porteros: Unai Simón, Joan García, David Raya y Álex Remiro.

Luis de la Fuente, en el entrenamiento de este jueves. EFE / Rodrigo Jimenez / Rodrigo Jimenez / EFE

Los jugadores de la selección española han pasado varios días en la Ciudad Deportiva de Las Rozas en Madrid preparando tanto el partido ya disputado contra Serbia y el siguiente contra Egipto, que se disputará el martes en el RCDE Stadium de Barcelona. En la concentración de España se ha colado también un futbolista del grupo II de la Regional Preferente aragonesa: Stephan Blázquez.

'Challenge' contra Borja Iglesias, Cubarsí y Dani Olmo

El central zurdo del Alfindén ha sido casi uno más en el día a día de la selección, pero no como futbolista, aunque sí que ha tenido que vestirse de corto y ponerse las botas. Stephan Blázquez es el creador de contenido de Fútbol Emotion, la empresa zaragozana distribuidora de material deportivo especializado y líder del sector en España y Portugal, y ha realizado varios vídeos de promoción de la nueva segunda equipación para el Mundial de 2026 con Dani Olmo, Pau Cubarsí y el exzaragocista Borja Iglesias. La camiseta se puede comprar en tiendas y la web de Fútbol Emotion y ha sido muy bien acogida por la afición.

Stephan Blázquez ha demostrado también en sus duelos con los futbolistas de la selección española que también tiene talento con el balón en los pies. El jugador del Alfindén, octavo clasificado con 34 puntos del grupo II de Regional Preferente, ha sido capaz de igualarle el 'Shooting Challenge ' a Borja Iglesias. "Muy bien pegado", afirma el delantero del Celta tras un gol del creador de contenido de Fútbol Emotion.

El segundo reto de las tres porterías enfrentó al zaragozano con Dani Olmo, que demostró su calidad al introducir la pelota en la miniportería a una distancia muy considerable. Por último, Stéphane Blázquez hizo un último vídeo con Pau Cubarsí en el que tenía que disparar a portería y marcar gol sin tocar el suelo donde se impuso al central del FC Barcelona.

"Me gusta estar detrás de las cámaras"

El zaragozano lleva varios años como creador de contenido para Fútbol Emotion donde entró a trabajar en el departamento de atención al cliente tras acabar sus estudios de gestión organizaciones deportivas en Lyon. Cuando se abrió una vacante, pasó al equipo de marketing. Stephane Blázquez ha grabado vídeos con muchos futbolistas del máximo nivel como Nico Williams, Griezmann o Koundé. En una entrevista a este diario el año pasado, el creador de contenido confesió su pasión por su trabajo. "Me gusta estar detrás de cámaras y el desarrollo del producto".

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Stéphane Blázquez junto con Antoine Griezmann / Fútbol Emotion

Después de grabar con las estrellas del fútbol, Stephane Blázquez se pone las botas para bajar al barrio de la Regional Preferente. El central, actualmente en el Alfindén, también ha vestido las camisetas del Valdefierro, Ajax de Juslibol y Hernán Cortés.