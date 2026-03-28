Escaso empate del CD Teruel en campo del Betis Deportivo que lo deja algo más lejos del 'playoff' (2-2)

El CD Teruel ha sumado este sábado un empate en su visita al Betis Deportivo (2-2) que lo deja algo más lejos de sus recientes objetivos. Los de Vicente Parras fueron incapaces de sumar más de un punto en casa de un equipo que ocupa puestos de descenso y se quedan con un puesto más de distancia de la zona noble de la clasificación en el Grupo 2 de Primera Federación.

Nico Van Rijn controla el balón durante el partido ante el Betis Deportivo. / CD Teruel

El conjunto aragonés se puso por delante con un gol de Lolo Plá desde los once metros en el minuto 6 de partido y se mantuvieron por delante hasta los momentos finales de la primera mitad, en los que un tanto del Betis, en el 44, trajo la igualdad al marcador.

Poco después del comienzo de la segunda parte, el conjunto andaluz consumó la remontada con el segundo gol local, en el 51. Sin embargo, en el minuto 86 David Fondarella marcó el último gol del choque para darle un punto a los turolenses, que recibirán el próximo sábado al Nástic de Tarragona.

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FICHA TÉCNICA BETIS DEPORTIVO: Vlad Rafaila; Óscar Másqué, Fabián Embalo (Ginés Sorroche, m.81), Emmanuel, Ian Forns; Rica Fúnez (Yanís, m.93), G. Buare, Dani Pérez; Iván Corralejo (Rafa Oya, m.58), Borja Alonso, Rodrigo Marina. TERUEL: Rubén Gálvez; Joseda, Nico VanRijn, Abraham (Nicholas, m.56), Manel Royo; R. de Palmas (Blesa, m.46 (Á. Martí, m.94)), Relu, Hugo Redón (Fonda, m.77), Albisua, Goyo Medina (Á. García, m.56); Lolo Plá. GOLES: 0-1 (m.06, p.), Lolo Plá; 1-1 (m.44), Emmanuel; 2-1 (m.51), Rodrigo Marina; 2-2 (m.86), Fonda. ÁRBITRO: María Eugenia Gil Soriano. Amonestó a Corralejo y Marina, del Betis Deportivo, y a Abraham y Fonda, del CD Teruel.

Este domingo, a las 16.30 horas, la SD Tarazona se enfrentará en casa al Eldense en un partido clave para abandonar la primera plaza del descenso que actualmente ocupa.