La SD Ejea empata ante un rival directo por la permanencia en el estreno de Chechu Dorado en el banquillo.

La SD Ejea solo ha logrado sacar un empate este sábado en un partido sin goles ante un rival directo por la permanencia en el Grupo 2 de Segunda Federación como lo es la SD Logroés. En el debut del exzaragocista Chechu Dorado como primer entrenador, el conjunto cincovillés no ha logrado sumar de tres.

El Ejea, que ocupa ahora el decimocuarto puesto en la clasificación, tendrá que seguir remando para acercarse a una salvación que ve a dos puntos a falta de varios partidos esta jornada de los rivales que ocupan los puestos inmediatamente superiores. Además, los ejeanos, que ya llevan ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria, se visitarán el próximo fin de semana al Tudelano, que milita en los puestos de promoción.

Por su parte, el CD Ebro, tampoco ha podido sumar los tres puntos en casa ante un rival directo en la zona media de la tabla. Los de Javier Genovés han empatado contra el Gernika (1-1) después de ponerse por delante con un tempranero gol en el minuto 6 de partido y ver el empate del conjunto visitante por un tanto en propia meta en el 24.

Víctor Charlez conduce el balón durante el partido ante el Gernika. / CD Ebro

El conjunto arlequinado sigue cerca del playoff de ascenso a Primera RFEF, a 5 puntos, cuando varios equipos que ocupan posiciones superiores e inferiores en la clasificación tienen que jugar todavía sus partidos esta jornada. La siguiente, el Ebro visitará a la Mutilvera, que está en descenso.

Este domingo jugarán los otros tres clubs aragoneses en Segunda Federación. El Deporivo Aragón recibirá al Tudelano a las 12.00 horas, mientras que el Utebo FC hará lo propio con el líder destacado de la categoría, el Real Unión, a las 18.00 horas de la tarde. En el Grupo 3, la UD Barbastro jugará ante el Espanyol B también en casa a las 12.00 horas.