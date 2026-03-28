Zaragoza ultima el regreso de las selecciones masculina y femenina de baloncesto este próximo verano

Zaragoza volverá a disfrutar de baloncesto del máximo nivel este próximo verano. El Gobierno de Aragón y el ayuntamiento de la capital aragonesa están ultimando en Tarragona, sede de la Copa de la Reina, el acuerdo para que las selecciones masculina y femenina jueguen un partido en el pabellón Príncipe Felipe. En el caso del combinado que dirige Chus Mateo será un encuentro ya de los cruces correspondiente a una de las ventanas de clasificación para el Mundial de Qatar de 2027 prevista entre el 24 de agosto y el 1 de septiembre y en el del equipo femenino, preparatorio para el Campeonato del Mundo de Alemania, torneo que está fijado entre el 4 y el 13 de septiembre de 2026.

Los últimos detalles de la negociación se están puliendo entre todas las partes implicadas estos días en Tarragona, epicentro del baloncesto femenino español desde el pasado jueves. La capital aragonesa ha sido una sede habitual de encuentros de España, sobre todo del conjunto masculino. El último partido tuvo además una alta carga de emotividad, ya que supuso el regreso de Ricky Rubio a las canchas. Fue el 22 de febrero de 2024 y Letonia se llevó el triunfo por 75-79 en un choque de una de las ventanas del Eurobasket de 2025. Santi Yusta, jugador del Casademont, es uno de los habituales en las convocatorias de Chus Mateo junto al aragonés Jaime Pradilla, ala-pívot del Valencia

Las visitas del combinado femenino han sido mucho menos frecuentes. En 2019, España disputó un torneo internacioanl en el que participaron Rusia, Italia y Bélgica. El equipo estaba dirigido por Lucas Mondelo y contaba con la presencia de la zaragozana Cristina Ouviña. España concluyó en la tercera posición tras ganar a Bélgica (73-61). El campeón del cuadrangular fue Rusia, que se impuso a Italia en la final (62-54).

La irrupción del Casademont en la élite del baloncesto español y europeo ha provocado que dos de sus jugadoras sean pilares de la actual selección española: la capitana Mariona Ortiz y Helena Pueyo.