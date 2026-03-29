Aday Mara hace historia por partida doble y Michigan ya está en la Final Four de la NCAA (95-62)

Los Michigan Wolverines de Aday Mara ya están en la Final Four de la NCAA y lucharán por el título nacional en Indianapolis después de arrollar a los Tennessee Volunteers (95-62). Su rival en semifinales, el próximo 4 de abril, será Arizona.

En la ronda Elite Eight, Michigan, el favorito de su lado del cuadro, no dio ninguna opción a Tennessee, el sexto, en un partido dominado de principio a fin.

De hecho, el partido hasta le sirivió a Aday Mara para regular sus minutos y pudo descansar en la parte final del duelo al estar ya decidido. Disputó 17 minutos, también por estar lastrado por faltas en la primera mitad, en los que sumó 11 puntos, 4 rebotes, 2 tapones y un robo.

E hizo historia por partida doble. Primero, porque es el primer español en la historia que jugará la Final Four de la NCAA. Y segundo, porque es el primer jugador de la historia de los Michigan Wolverines en llegar a 100 tapones en una temporada.

Este domingo, en el United Center de Chicago, hogar de los Bulls, Michigan arrolló a Tennessee, que solo pudo plantar cara en los primeros minutos de su partido de la ronda Elite Eight (cuartos de final).

Tennessee planteó un duelo físico de inicio, dominó el rebote en los dos lados de la pista y llegó a mandar hasta el 14-16. Pero Michigan impuso su calidad y su estilo y, con un demoledor parcial de 21-0 hasta el 35-16, dejó sin respuesta a Tennessee.

Aday Mara estrenó el marcador para Michigan con un mate, pero se cargó con dos personales en ese tramo inicial dominado por Tennesse, por lo que jugó solo ocho minutos en el primer tiempo.

Al descanso, el marcador era de 48-26. Tennessee, con solo 9 de 38 tiros de campo, estaba completamente superado. Mara demostró en el segundo tiempo su peso en el equipo: machacó el aro, anotó un triple -el tercero de su temporada- y firmó su tapón número 100 del año.

Los Wolverines no quisieron vivir de rentas en el segundo tiempo y siguieron abriendo la herida de Tennessee con un ataque letal y una defensa desesperante. El resultado final fue de 95-62, culminado con un triple de Charlie May, hijo del entrenador Dusty May.

Fue una paliza impropia de la ronda regional, con el mayor margen desde que Michigan, precisamente, derrotó en 1989 a Virginia en esa misma fase, antes de acabar proclamándose campeón nacional.

El mejor de Michigan fue Yaxel Lendeborg, jugador puertorriqueño de ascendencia dominicana, con 27 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, dos tapones y un robo.

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