El CBZ se lleva la reedición del derbi de los ochenta ante el Peñas y sueña con el 'playoff'

El derbi que marcó los años ochenta en Aragón vivió este domingo un nuevo capítulo en el Siglo XXI. El CBZ y el Lobe Huesca La Magia se encontraron en un duelo de máxima importancia para ambos, para los oscenses para mantenerse en las posiciones de privilegio y para los zaragozanos para soñar con alcanzarlas en su primera temporada en Segunda FEB. Y el partido respondió totalmente a las expectativas: fue tan intenso e igualado que se fue a la prórroga, donde finalmente se impuso el CBZ por 89-79.

Con este resultado el equipo de Toño Martín suma su undécima victoria de la temporada y se sitúa en octava posición con un triunfo de ventaja sobre el Getafe, mientras que el Peñas se queda con doce victorias y mantiene la séptima posición. Solo quedan tres jornadas para que termine la fase regular y se decidan los equipos que pelearán por el ascenso a Primera FEB, donde los altoaragoneses ya han militado.

Ahora ambos tienen opciones de disputar esas eliminatorias. El CBZ se ganó su derecho a soñar liderado por los 34 puntos de Johnatan Zao para 25 créditos de valoración. Tres tiros libres del estadounidense fueron clave en una prórroga de infarto en la que el Peñas no tuvo acierto de tres para alcanzar a los zaragozanos cuando estiraron el marcador.

Además de Zao, Aragonés y Arjol destacaron con 9 rebotes cada uno, mientras que Arjol fue también el mejor asistente con 6. En el Peñas Bieshaar y Figueroa fueron los máximos anotadores con 14 puntos cada uno, mientras que Gonzalo Rodríguez dominó los aros con 13 capturas a las que sumó 3 asistencias.