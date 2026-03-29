El CD Cuarte gana al Illueca para volver a liderar en solitario tras la derrota del Calamocha ante el Binéfar

El CD Cuarte ha vencido este domingo en casa al Illueca (2-0) y recupera el liderato en solitario en el grupo aragonés de Tercera Federación tras la derrota del Calamocha, ante el Binéfar (1-2). El Atlético Monzón también ganó en casa, ante La Almunia (2-1), y recorta distancias de nuevo con el segundo puesto.

También sumaron los tres puntos el Robres en Andorra, el Épila en Tamarite, la SD Huesca B ante el Caspe, el Almudévar ante el Zuera y el Belchite en Utrillas. Tan solo el choque entre el Cariñena y el Casetas terminó en empate en la vigesimoctava jornada de la competición.

El Utrillas, con 24 puntos, regresa a puestos de descenso tras la derrota ante un rival directo por la salvación como lo es el Belchite, que suma 26, con el que intercambia posiciones, y le acompañan en la zona baja de Tercera RFEF el Casetas y el Zuera, con 19 y 14 puntos, respectivamente.