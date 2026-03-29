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El CD Cuarte gana al Illueca para volver a liderar en solitario tras la derrota del Calamocha ante el Binéfar

El Utrillas regresa a puestos de descenso tras la derrota ante el Belchite con el que intercambia posiciones

Los jugadores del Binéfar celebran en el vestuario la victoria ante el Calamocha.

Los jugadores del Binéfar celebran en el vestuario la victoria ante el Calamocha. / CD Binéfar

Bruno Palacio

El CD Cuarte ha vencido este domingo en casa al Illueca (2-0) y recupera el liderato en solitario en el grupo aragonés de Tercera Federación tras la derrota del Calamocha, ante el Binéfar (1-2). El Atlético Monzón también ganó en casa, ante La Almunia (2-1), y recorta distancias de nuevo con el segundo puesto.

También sumaron los tres puntos el Robres en Andorra, el Épila en Tamarite, la SD Huesca B ante el Caspe, el Almudévar ante el Zuera y el Belchite en Utrillas. Tan solo el choque entre el Cariñena y el Casetas terminó en empate en la vigesimoctava jornada de la competición.

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El Utrillas, con 24 puntos, regresa a puestos de descenso tras la derrota ante un rival directo por la salvación como lo es el Belchite, que suma 26, con el que intercambia posiciones, y le acompañan en la zona baja de Tercera RFEF el Casetas y el Zuera, con 19 y 14 puntos, respectivamente.

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