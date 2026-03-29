El CH Jaca se proclama campeón de Liga
Es el campeonato número 16 para los aragoneses
El equipo femenino cae en la final de la Copa de la Reina frente al Puigcerdá
El Club Hielo Jaca sumó este domingo su decimosexto campeonato de la Liga Nacional de Hockey Hielo al derrotar en la final al CHH Txuri Urdin donostriarra, con el que empata en número de títulos. El equipo jacetano ganó este fin de semana dos partidos para poner el tercer punto en la eliminatoria y coronarse campeón ante el Txuri Urdin, hasta ahora equipo más laureado en solitario con 16 coronas, cuatro como Real Sociedad.
En la final al mejor de cinco contra el Txuri Urdin, que arrancaba en Jaca, el primer fin de semana quedaba en tablas con los dos primeros encuentros. Por eso, este fin de semana era decisivo y los jaqueses sabían que tenían que darlo todo contra un rival difícil que jugaba con el factor pista a su favor.
Así, el primer encuentro, en la noche del sábado, se saldaba con 3-5. Este domingo, el CHJ repetía victoria, cerrando el marcador en 1-3 y evitando forzar la final en un quinto encuentro en Jaca. Ahora, el siguiente reto está en la Copa del Rey, que tendrá lugar los días 11 y el 12 de abril. Los jacetanos, como anfitriones, irán a por el doblete.
Mientras, el CG Puigcerdá se impuso ayer al anfitrión CH Jaca por 3-0 en la final de la Copa de la Reina de hockey sobre hielo, disputada en esta localidad aragonesa. El conjunto catalán, que en semifinales se deshizo del Txuri Urdin (4-2), tuvo que esperar al segundo periodo para encarrilar la victoria con un tanto de la canadiense Megan Elizabeth Norris (m.35), quien cerró la cuenta en el tercero (m.52), después de que Kiera Ohare ampliara la ventaja (m.45).
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