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Primera RFEF

Derrota de la SD Tarazona en casa ante el Eldense que lo deja más lejos de la salvación (1-2)

El Nástic de Tarragona y el Real Murcia ganan y complican la situación de los aragoneses en la tabla

David Cubillas se lamenta tras una ocasión en el partido ante el Eldense.

David Cubillas se lamenta tras una ocasión en el partido ante el Eldense. / SD Tarazona

Bruno Palacio

La SD Tarazona ha perdido este domingo ante un Eldense (1-2) que se coloca a dos puntos del líder, el Sabadell, y deja a los aragoneses con todavía peor panorama que cuando inició la jornada. El conjunto valenciano se adelantó con un tanto de penalti en el minuto 26 y puso distancia en el marcador con el segundo gol en el 63 de partido.

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Un jugador pone un centro durante el partido ante el Eldense. / SD Tarazona

Sin embargo, un tanto de Martínez en el 73 dio esperanzas a los turiasonenses para luchar por el encuentro, aunque no pudieron anotar el segundo y acumulan otra jornada más sin puntuar, la tercera consecutiva. El equipo aragonés sigue decimosexto, en la primera posición del descenso, aunque más lejos de una permanencia que ve ahora a tres puntos tras las victorias del Nástic de Tarragona y del Real Murcia.

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La próxima jornada, el Tarazona se enfrentará el sábado a domicilio al Antequera, que milita en la media tabla. El conjunto malagueño ocupa la décima posición en la tabla en el Grupo 2 de Primera Federación y viene de dos derrotas consecutivas, la última de ellas la de este domingo ante el Atlético Madrileño fuera de casa por 3-2.

Toni Ramón realiza un pase durante el partido ante el Eldense.

Toni Ramón realiza un pase durante el partido ante el Eldense. / SD Tarazona

FICHA TÉCNICA

TARAZONA: Josele; Delmás, Borge, Traoré (D. Soto, m.59), Chechu, Nieto (Vaquero, m.91); Toni Ramón, Carrasco, Busi (S. Armero, m.59); Álvaro Jiménez y Cubillas.

ELDENSE: Ramón Vila; Ibarrondo, Álex Serra, Smand, David Ruiz; Bustillo, Borja (Dumic, m.85), Guille Macho; Fidel (Vallejo, m.73), Robert Ibáñez (H. Bellari, m.73) y N. Quintana.

GOLES: 0-1 (m.25, p.), Nacho Quintana; 0-2 (m.63), Robert Ibáñez; 1-2 (m.72), Chechu.

ÁRBITRO: Sánchez Sánchez. Expulsó por segunda amarilla a Nacho Quintana, por parte del Eldense. Amonestó a Carrasco, Traoré y Vaqueró, de la SD Tarazona, y a Bellari, del Eldense.

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