Derrota de la SD Tarazona en casa ante el Eldense que lo deja más lejos de la salvación (1-2)

La SD Tarazona ha perdido este domingo ante un Eldense (1-2) que se coloca a dos puntos del líder, el Sabadell, y deja a los aragoneses con todavía peor panorama que cuando inició la jornada. El conjunto valenciano se adelantó con un tanto de penalti en el minuto 26 y puso distancia en el marcador con el segundo gol en el 63 de partido.

Un jugador pone un centro durante el partido ante el Eldense. / SD Tarazona

Sin embargo, un tanto de Martínez en el 73 dio esperanzas a los turiasonenses para luchar por el encuentro, aunque no pudieron anotar el segundo y acumulan otra jornada más sin puntuar, la tercera consecutiva. El equipo aragonés sigue decimosexto, en la primera posición del descenso, aunque más lejos de una permanencia que ve ahora a tres puntos tras las victorias del Nástic de Tarragona y del Real Murcia.

La próxima jornada, el Tarazona se enfrentará el sábado a domicilio al Antequera, que milita en la media tabla. El conjunto malagueño ocupa la décima posición en la tabla en el Grupo 2 de Primera Federación y viene de dos derrotas consecutivas, la última de ellas la de este domingo ante el Atlético Madrileño fuera de casa por 3-2.

Toni Ramón realiza un pase durante el partido ante el Eldense. / SD Tarazona