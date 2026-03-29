Primera RFEF
Derrota de la SD Tarazona en casa ante el Eldense que lo deja más lejos de la salvación (1-2)
El Nástic de Tarragona y el Real Murcia ganan y complican la situación de los aragoneses en la tabla
La SD Tarazona ha perdido este domingo ante un Eldense (1-2) que se coloca a dos puntos del líder, el Sabadell, y deja a los aragoneses con todavía peor panorama que cuando inició la jornada. El conjunto valenciano se adelantó con un tanto de penalti en el minuto 26 y puso distancia en el marcador con el segundo gol en el 63 de partido.
Sin embargo, un tanto de Martínez en el 73 dio esperanzas a los turiasonenses para luchar por el encuentro, aunque no pudieron anotar el segundo y acumulan otra jornada más sin puntuar, la tercera consecutiva. El equipo aragonés sigue decimosexto, en la primera posición del descenso, aunque más lejos de una permanencia que ve ahora a tres puntos tras las victorias del Nástic de Tarragona y del Real Murcia.
La próxima jornada, el Tarazona se enfrentará el sábado a domicilio al Antequera, que milita en la media tabla. El conjunto malagueño ocupa la décima posición en la tabla en el Grupo 2 de Primera Federación y viene de dos derrotas consecutivas, la última de ellas la de este domingo ante el Atlético Madrileño fuera de casa por 3-2.
FICHA TÉCNICA
TARAZONA: Josele; Delmás, Borge, Traoré (D. Soto, m.59), Chechu, Nieto (Vaquero, m.91); Toni Ramón, Carrasco, Busi (S. Armero, m.59); Álvaro Jiménez y Cubillas.
ELDENSE: Ramón Vila; Ibarrondo, Álex Serra, Smand, David Ruiz; Bustillo, Borja (Dumic, m.85), Guille Macho; Fidel (Vallejo, m.73), Robert Ibáñez (H. Bellari, m.73) y N. Quintana.
GOLES: 0-1 (m.25, p.), Nacho Quintana; 0-2 (m.63), Robert Ibáñez; 1-2 (m.72), Chechu.
ÁRBITRO: Sánchez Sánchez. Expulsó por segunda amarilla a Nacho Quintana, por parte del Eldense. Amonestó a Carrasco, Traoré y Vaqueró, de la SD Tarazona, y a Bellari, del Eldense.
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