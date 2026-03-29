Un 'hat-trick' de Vadillo le da al Deportivo Aragón la victoria ante el Tudelano para soñar con la salvación (3-1)

El Deportivo Aragón ha vuelto a vencer este domingo y no ante cualquier equipo. El filial del Real Zaragoza se ha impuesto en casa al Tudelano, que ocupa plaza de playoff, gracias a un hat-trick de Iker Vadillo que da los aragoneses un ápice de esperanza para luchar por una salvación que sería casi milagrosa a estas alturas de la temporada y con la brecha creada. En este sentido, el conjunto blanquillo tiene por delante tan solo cinco partidos de Liga y está a 11 puntos del Basconia, que marca la permanencia, y a seis del Beasain, que ocupa el puesto de playout.

Los jugadores del Aragón celebran uno de los goles ante el Tudelano. / Deportivo Aragón

Aun así, el triunfo le da tres puntos a los de Emilio Larraz en su segunda victoria consecutiva, algo que ocurre por primera vez este curso para el Deportivo Aragón, y también algo de ánimos para afrontar el tramo final de la temporada. Ahora, el filial del Real Zaragoza afronta una jornada entre semana con un partido que debe ganar sí o sí si quiere mantenerse vivo, ante el colista Alfaro el jueves a las 12.00 horas.

En el Grupo 3 de Segunda Federación, la UD Barbastro ha empatado en casa ante el Espanyol B (0-0) en un encuentro sin goles que deja a los altoaragoneses a la misma distancia de la salvación. El conjunto rojiblanco está decimocuarto en la clasificación, con 31 puntos, a 4 del Castellón B, que marca la permanencia.

Además, el Barbastro tiene ahora por delante un calendario clave, con cuatro enfrentamientos ante rivales directos en la zona baja, empezando por el del próximo domingo en Olot, que está en la posición de playout con tan solo tres puntos más que los aragoneses, y con la visita al líder destacado de la categoría en la última jornada.