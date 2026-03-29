Jorge Alastuey, futbolista de Zaragoza en la MLS: "Hace un par de semanas tuve la oportunidad de debutar y cumplir ese sueño"

Jorge Alastuey (Zaragoza, 2003) tiene claro cómo y dónde quiere estar. Que a sus 22 años se haya convertido en una especie de trotamundos le ha sentado de fábula para crecer, madurar y, sobre todo, perder el miedo a salir de su zona de confort. Para él, "el fútbol es una maratón y lo bonito que tiene es que nunca sabes cuál va a ser el próximo movimiento". Y razón no le falta: a veces es necesario dar un paso atrás para dar dos hacia delante.

Se estableció en La Masia en 2016, cuando se incorporó al Infantil A de Carles Martínez - "el mejor entrenador que he tenido" -, procedente de la base del Real Zaragoza. Es un centrocampista zurdo, habilidoso, clarividente y, en definitiva, perfil Barça. Considerado uno de los diamantes en bruto de su generación, la del 2003, compartió vestuario con Fermín, Marc Casadó, Balde o Xavi Simons.

En 2022, tras seis años como culé, donde llegó a ejercer de capitán, puso rumbo a Italia para unirse al filial del Nápoles. Le siguió un año en el CD Teruel de Primera RFEF y seis meses en la fría Polonia, hasta llegar al mayor desafío de su corta pero prometedora trayectoria: cruzar el charco y probar suerte en la ambiciosa y creciente MLS. Trascendental en el filial del Austin, Jorge cumplió recientemente un sueño: debutar con el primer equipo. Habla de ello y recuerda su paso por la cantera culé, entre otros temas de actualidad, en una charla distendida con SPORT.

Empecemos por el final. Por tu debut con el primer equipo del Austin. Un sueño cumplido, ¿no?

Es un sueño hecho realidad. Vine aquí hace más de un año con el objetivo de llegar a la MLS. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de debutar y cumplir ese sueño. Obviamente, cuando era pequeño no me imaginaba jugar en la MLS, pero el fútbol te lleva por diferentes caminos y este era uno de mis objetivos. El momento fue muy bonito, aunque al final del partido estaba un poco enfadado por la derrota con un gol casi en el 90'. Sin embargo, los días siguientes, con las felicitaciones de mi familia y amigos, lo viví con perspectiva. Fue un momento feliz de compartir con la gente que siempre me ha apoyado.

Firmaste una temporada debut brillante. Cuéntame un poco sobre el denominado 'short agreement', ¿cómo influye no tener ficha con el primer equipo?

Es una formalidad muy particular de esta liga. Básicamente, es una cesión del filial al primer equipo: los jugadores del primer equipo pertenecen a la liga contractualmente, y los del filial al club. Sí que es verdad que el hándicap que tengo yo es que al ser internacional, estos 'short agreements' tienen un máximo de veces que lo puedes hacer y hay un límite de plazas internacionales. Es algo que hay que tener en cuenta y que quizás dificulta un poco más las posibilidades. Al final esto es fútbol y siempre se dan situaciones y llegan las oportunidades.

Jorge Alastuey festeja con sus compañeros del equipo filial del Napoli. / Servicio especial

Llevas poco más de un año en Texas. ¿Cómo ha sido tu adaptación a un país tan grande como Estados Unidos?

Desde el principio me adapté bien. Con el inglés no tengo problema, hay mucha gente que habla español y en el club hay varios españoles y latinos. De hecho, hablamos hasta catalán. El año pasado, el míster me dio protagonismo y libertad en el campo, lo que me hizo sentir importante. Tuve menos participación con el primer equipo, sí que fui entrenando con ellos pero no tanto y a partir de esta pretemporada estoy a diario con ellos y he tenido la oportunidad de debutar. A nivel personal también estoy muy a gusto: tengo novia americana, amigos, y la ciudad de Austin es increíble. Es una vida diferente, pero estoy muy feliz. Después de unos años difíciles, aquí me siento en un contexto favorable para desarrollarme y disfrutar del fútbol.

Llegaste a EE.UU. después del 'boom' que provocó Messi, y ahora Griezmann se une al Orlando City. ¿Cómo has vivido el crecimiento que ha tenido el 'soccer'?

Creo que la gente en Europa no es tan consciente del crecimiento tan grande que está teniendo, primero por un tema de horarios, ya que muchas veces los partidos juegan de madrugada, y obviamente no hay tanta facilidad para seguirlo como otras ligas europeas. Pero a nivel de jugadores, de recursos, de instalaciones, de cómo tratan a los jugadores, profesionalidad a nivel mediático cada vez crece más.

Influye el Mundial...

El Mundial de Clubes y ahora el Mundial de selecciones está ayudando mucho al país a ponerse un poco en el mapa futbolístico. Hay jugadores de más calidad, cada vez se hacen mejor las cosas, cada vez las academias de los clubes tienen más recursos y suben mejor los jugadores de las canteras. Esto es solo el comienzo pero ya llevan muchos años y ahora está empezando a realmente ponerse seria la cosa. El cambio de calendario que el año que viene empieza ya se adecua al europeo y va a ser muy positivo para poder incluso traer más jugadores de calidad y hacer que sea una liga mucho más competitiva.

¿Y cómo se están viviendo estos meses previos a la Copa del Mundo?

La gente tiene más en cuenta el fútbol. Está más en la boca de todos. Una de las causas más grandes fue cuando vino Messi, quien mueve muchísimo y a nivel mediático le hizo mucho bien a la liga. Este verano va a venir muchísima gente de todo el mundo. Lo de Griezmann, que está en un momento de forma top en el Atlético, quiere decir que la liga sigue creciendo y que los jugadores no vienen aquí a retirarse sino que vienen también a seguir compitiendo.

Retrocedamos a tus comienzos: entraste a La Masia con 13 años y a los 19 tomaste una de las decisiones más importantes de tu carrera. ¿Cómo recuerdas aquel momento?

Al final, la decisión la toman más por mí. Se me había acabado el contrato y el club decide no renovarme y yo era consciente del alto nivel de competencia que había, sobre todo en mi posición. En La Masia pasé probablemente los mejores años de mi vida e hice relaciones para toda la vida, y eso me va a marcar para toda la vida. Todos los jugadores que hemos pasado durante varios años por la cantera tenemos una forma de entender el fútbol, por cómo nos han enseñado, que es diferente a los demás. Salir del Barça es un reto porque como siempre nos decían el Barça es una burbuja y cuando estás dentro quizá no te das cuenta pero una vez sales y lo ves desde con perspectiva sí que te das cuenta de que es así.

Varios futbolistas del Teruel festejan el tanto de Jorge Alastuey ante el Real Unión. / CD Teruel

De la bella Italia a la fría Polonia, pasando por el Teruel. ¿Qué te llevas de cada experiencia?

En Italia estuve por primera vez en un primer equipo: el Nápoles. Además ese año justo ganó el Scudetto con Spalletti y jugaban a un fútbol muy bonito. Entrenar con ellos era una gozada porque el balón, parecía el Barça además, volaba y había jugadores de muchísimo nivel. Teruel fue abrir los ojos y conocer el fútbol más humilde. Ver la otra cara y compartir vestuario con gente veterana me ayudó mucho. No nos fue bien ese año, sufrimos mucho y sirvió para aprender, yo venía de ganar todas las Ligas con el Barça. Y en Polonia fui a un club (ŁKS) de segunda división con un estadio de 20.000 personas y donde todos los fans de la ciudad te conocen, estás muy mirado. El míster tenía una forma de ver el fútbol muy encasillada y no encajé muy bien con él pero fue mi primera experiencia - por así decirlo - internacional.

Podría decirse que, a tus 22 años, te has convertido en una especie de trotamundos.

El fútbol es una maratón y lo bonito que tiene es que nunca sabes cuál va a ser quizá el próximo movimiento, sobre todo para jugadores como yo que no tenemos miedo a quizá salir de la zona de confort. Yo he vivido ya en cuatro países jugando a fútbol y se dice pronto. Venir aquí fue la decisión más difícil que he tomado hasta la fecha. La tuve que meditar durante meses con mi familia y con mí mismo. Me baso en el instinto y el corazón, y el corazón me dijo que tenía que venir aquí. Y estoy muy satisfecho y contento con ello.

Ya para terminar, ¿dónde te ves en un futuro a corto plazo?

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Desde pequeño obviamente he soñado con jugar en la LaLiga y la Champions, o con poder jugar con la selección de mi país. Son sueños grandes, pero creo que son alcanzable. Mi objetivo a corto plazo es asentarme aquí, tener minutos en la MLS y consolidarme como jugador profesional porque realmente estoy ahí todavía y hay que ir paso a paso: con humildad, tranquilidad y, sobre todo, disfrutando del proceso. Estoy muy feliz y con ganas de continuar y de seguir participando y disfrutando de la MLS, una liga muy bonita, competitiva y cada vez con más nivel.