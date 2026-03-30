El golazo del Belchite desde 40 metros para salir del descenso en la Tercera Federación aragonesa

Llega el tramo final de temporada y muchos son los equipos que pelean, independientemente de la división en la que militen, por un mismo objetivo: quedar fuera de las posiciones de descenso y mantener así la categoría. Desde Primera División hasta el fútbol regional, clubs más y menos humildes hacen lo posible por no firmar la catástrofe del hundimiento.

En esa lucha está el Club Deportivo Belchite, que compite en el Grupo 17 de Tercera Federación. El Belchite, que lleva gran parte del curso anclado a la zona baja de la clasificación, empezó la vigesimoctava jornada del campeonato, la última disputada, metida en puestos de descenso, aunque con una distancia mínima con respecto a la permanencia.

Así, en un partido a domicilio ante un rival directo, el Utrillas, los visitantes se impusieron por 0-2 para intercambiar posiciones en la tabla con su contrincante. Además, no lo hicieron de cualquier forma, sino con un auténtico golazo desde larga distancia que cerró el marcador y que ha dejado impresionado a equipos de la misma categoría y de otras.

Los jugadores del Belchite celebran en el vestuario la victoria ante el Utrillas. / CD Belchite

Un gol que ha dado de qué hablar en redes sociales a aficionados de todo tipo de equipos y que, además de ser sin lugar a dudas una de las mejores dianas de la presente campaña, supuso un triunfo balsámico para el Belchite, que ve reforzadas sus opciones de salvación a falta de cinco jornadas por celebrarse en el grupo aragonés de Tercera RFEF.

El gol, o la obra de arte mejor dicho, la firmó Javier Ambroj Cotoño en el minuto 26 de partido en una falta que, a priori, parecía destinada a ser un centro. El balón parado se sitúa a aproximadamente 40 metros de la portería rival, muy próximo al círculo central y, aun así, Cotoño decide golpear directo y la clava por la escuadra para dar oxígeno a su equipo.