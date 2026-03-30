El golazo del Belchite desde 40 metros para salir del descenso en la Tercera Federación aragonesa
Javier Ambroj anotó el segundo tanto que dio la victoria a los visitantes ante el Utrillas, rival directo por la salvación
Llega el tramo final de temporada y muchos son los equipos que pelean, independientemente de la división en la que militen, por un mismo objetivo: quedar fuera de las posiciones de descenso y mantener así la categoría. Desde Primera División hasta el fútbol regional, clubs más y menos humildes hacen lo posible por no firmar la catástrofe del hundimiento.
En esa lucha está el Club Deportivo Belchite, que compite en el Grupo 17 de Tercera Federación. El Belchite, que lleva gran parte del curso anclado a la zona baja de la clasificación, empezó la vigesimoctava jornada del campeonato, la última disputada, metida en puestos de descenso, aunque con una distancia mínima con respecto a la permanencia.
Así, en un partido a domicilio ante un rival directo, el Utrillas, los visitantes se impusieron por 0-2 para intercambiar posiciones en la tabla con su contrincante. Además, no lo hicieron de cualquier forma, sino con un auténtico golazo desde larga distancia que cerró el marcador y que ha dejado impresionado a equipos de la misma categoría y de otras.
Un gol que ha dado de qué hablar en redes sociales a aficionados de todo tipo de equipos y que, además de ser sin lugar a dudas una de las mejores dianas de la presente campaña, supuso un triunfo balsámico para el Belchite, que ve reforzadas sus opciones de salvación a falta de cinco jornadas por celebrarse en el grupo aragonés de Tercera RFEF.
El gol, o la obra de arte mejor dicho, la firmó Javier Ambroj Cotoño en el minuto 26 de partido en una falta que, a priori, parecía destinada a ser un centro. El balón parado se sitúa a aproximadamente 40 metros de la portería rival, muy próximo al círculo central y, aun así, Cotoño decide golpear directo y la clava por la escuadra para dar oxígeno a su equipo.
- El barrio de Zaragoza que ha despertado el apetito inversor y se erige como el 'nuevo centro' de la ciudad: 'Tiene una ubicación privilegiada
- El restaurante de Zaragoza con el mejor servicio de sala de la ciudad: cocina tradicional mediterránea con un trato excelente
- El Real Zaragoza se carga al líder Racing y se mete en la pelea por la salvación (2-0)
- San José, lo que pudo ser y lo que será el histórico barrio de Zaragoza: del traslado de La Romareda al 'boom' inmobiliario
- Un trabajador del CDM Alberto Maestro de Zaragoza: 'Llevo más de 20 años y nunca había vivido algo igual
- La crónica del Tenerife-Casademont Zaragoza: vergüenza ajena (99-76)
- Muere José Carlos Lacasa, empresario aragonés vinculado al histórico grupo chocolatero, la MAZ y el Real Zaragoza
- La cerámica de Teruel que conquista las fachadas de Europa y dará una segunda piel al edificio incendiado de Valencia