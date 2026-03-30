Regresa al Stadium Casablanca de Zaragoza el Torneo Cesaraugusta de fútbol cadete del 2 al 5 de abril

El próximo fin de semana regresa a Aragón uno de los campeonatos de fútbol base de mayor envergadura en el territorio nacional. El Trofeo Cesaraugusta se celebra durante la primera semana de abril, del jueves día 2 al domingo 5, en el Stadium Casablanca con la presencia de varios de los mejores equipos de España de categoría cadete en una XXXVIII edición del torneo que promete emociones fuertes y grandes partidos de fútbol.

Este año da la bienvenida a dos nuevos equipos que han apostado por jugarlo con el objetivo de demostrar que son también grandes clubs de cantera: la UD Las Palmas, con un gran historial de futbolistas jugando en Primera División; y el Racing de Santander, criadero de grandes jugadores a lo largo de los últimos años. Junto a ellos estarán repitiendo participación el Valencia CF, el Athletic Club de Bilbao, el Real Zaragoza y el anfitrión, el Stadium Casablanca.

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El club ha puesto a la venta 4 tipos de entrada con diferentes precios. La más básica, por 4 euros, da acceso al recinto por un día, la siguiente opción contempla la posibilidad de ver hasta tres jornadas de la competición por 8 €, y una última por 11 € para ver los 4 días al completo. A esta última se añade una opción por 14 € que, además del torneo al completo, da acceso al parking.