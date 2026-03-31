Bazdar se juega estar en el Mundial con Bosnia ante Italia y Gomes cierra ante Bulgaria su presencia con la sub-18
Ambos zaragocistas juegan este martes, a las 20.45 horas el jugador cedido hasta junio en el Jagiellonia y a las 14.45 horas el central de la cantera
La selección bosnia se juega este martes la clasificación al Mundial de fútbol que se jugará este mismo año y lo hace contra todo un combinado histórico: la selección de Italia, campeona de cuatro Copas del Mundo. El encuentro tendrá lugar en la ciudad industrial de Bilino Polje, a las 20.45 hora española. Allí estará Samed Bazdar, internacional bosnio con los Dragones, el nombre que recibe su selección. El ariete del Real Zaragoza, cedido con una opción de compra de dos millones desde el pasado mes de enero en el Jagiellonia de la Liga polaca, ya estuvo en las semifinales de la repesca del Mundial ante Gales, aunque no tuvo minutos.
Italia se juega este martes el billete al Mundial 2026 en el estadio de Zenica, con una capacidad que, pese a ser reducida para este encuentro, creará una caldera a presión contra el antecedente azzurro: la victoria de hace seis años. En este sentido, Bosnia enfrenta un contratiempo, ya que el aforo se reducirá de 15.600 a 9.000 espectadores debido a una sanción de la FIFA por incidentes ocurridos en el último partido contra Rumanía.
La selección italiana, dirigida por Gennaro Gattuso, llega al encuentro del martes contra Bosnia tras imponerse 2-0 a Irlanda del Norte en semifinales, mientras que los balcánicos eliminaron a Gales en la tanda de penaltis después de empatar 1-1 en Cardiff. En los precedentes entre ambas selecciones, Italia suma cuatro victorias, un empate y una derrota en seis enfrentamientos, y afronta un partido decisivo que determinará su presencia en el Grupo B del Mundial junto a Canadá, Catar y Suiza.
Última prueba de Gomes con España
Por su parte, otro jugador del Real Zaragoza, Álex Gomes, también juega este martes (14.45 horas) con el combinado nacional ante Bulgaria en Kotoriba (Croacia). El central juvenil y a todos los efectos del primer equipo blanquillo está convocado con la selección española sub-18, que disputa hoy el último partido de la primera ronda de clasificación para el Europeo sub-19 de 2027.
El zaguero aragonés ya participó en la victoria de España ante Inglaterra con casi los mismos minutos que David Tenorio, el seleccionador, le dio en el estreno de esta Ronda 1 para el Europeo sub-19 de 2027 frente a Croacia: un cuarto de hora. En ambos partidos venció el combinado español, que tiene el pase sellado para la siguiente ronda.
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