El nuevo criterio que acerca a Lamine y a Pedri al Balón de Oro

El Balón de Oro es el galardón más preciado individualmente por los futbolistas. Un premio que ha generado muchas polémicas en los últimos tiempos por el sistema de elección que complicaba mucho la aparición de nuevos futbolistas que pudieran hacerse con el trofeo. Desde que la UEFA participa en la elección del galardón, los criterios de elección han ido modificándose en busca de una decisión más equilibrada en la que se premien diferentes ámbitos del fútbol, tanto los goles como la excelencia del futbolista.

Hasta la pasada temporada el Balón de Oro se regía por tres criterios. El primero era el rendimiento a nivel individual del futbolista y su influencia a nivel colectivo. El segundo se refería a los títulos ganados y el protagonista del jugador en la conquista de ellos. Y el tercero, el más novedoso, tenía que ver con la conducta del deportista dentro y fuera del campo, lo que la UEFA relacionaba con el llamado 'fair play'.

Menos goles y más protagonismo

Desde esta temporada el trofeo también añadirá un nuevo criterio que sin duda abrirá mucho más el abanico de candidatos reduciendo la importancia de los goleadores, que ya luchan por la Bota de oro, y dando entrada a jugadores con más peso cualitativo que cuantitativo. A partir de ahora se valorarán las actuaciones individuales en los partidos decisivos. Por tanto, pierde relevancia el goleador que acumula muchos tantos en partidos intrascendentes o con goles de relleno en los partidos y ganarán importancia de cara al Balón de Oro aquellos más desequilibrantes que marcan la diferencia en los partidos decisivos de la temporada. Por supuesto, a aquellos que desequilibran finales de Champions, Eurocopas, Copas Américas o Mundiales.

Este criterio rebaja la influencia de jugadores que acumulan una cantidad ingente de goles como Erling Haaland, pero que luego no son decisivos en las finales o en partidos claves en las eliminatorias. Y por contra, acerca al galardón a futbolistas que sin acumular una producción goleadora llamativa, sí resulta decisivos en esos partidos. Jugadores como Lamine, Pedri o como Vinícius, que ha marcado en dos finales de Champions.

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Este criterio ya se aplicará en la elección del Balón de oro de 2026, que coincidirá con la disputa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Se abre con ello la lista de posibles candidatos a suceder al francés Ousmane Dembélé con un criterio que hace más justa la elección del galardón, al premiar a un jugador más completo y decisivo, relativizando la importancia de los goles intrascendentes que se acumulan en las estadísticas al final de temporada.