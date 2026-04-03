Un desahuciado Baskonia se vuelve a cargar al Madrid

El Kosner Baskonia se volvió a cargar al Madrid, después de la final de la Copa del Rey, y se impuso en el encuentro de Euroliga (98-96) en un partidazo de Cabarrot (26), Simmons (21) y Diakuite (21), que creyó en la victoria a pesar de las bajas importantes que arrastraban y supo darle la vuelta en los dos últimos minutos. Los de Scariolo dejaron pasar la oportunidad de situarse al frente de la Euroliga.

El encuentro empezó a ritmo de triple por ambos conjuntos, con dos de Campazzo y tres consecutivos de Baskonia (9-10). El cuadro baskonista, con muchas bajas, trataba de mantenerse en el ritmo alto de los blancos, con el base argentino mandando con 11 puntos (11-15). Tavares mandaba dentro de la zona, hombre clave junto al base argentino, aunque Baskonia se mantenía con su quinto triple (17-17).

El duelo se movía A un ritmo loco, cosa que beneficiaba a los locales, que mantenían al Madrid a raya desde un increíble acierto desde 6,75 (23-23).

A Scariolo no le gustó ese juego tan frenético, y cambió el quinteto para buscar un poco de pausa desde la defensa. Pero un triple de Cabarrot y un tiro libre tras técnica a Scariolo, situaba por delante a Baskonia al final del primer cuarto (29-27).

El duelo se jugó a un ritmo frenético desde el primer minuto / BASKONIA

El Baskonia, lanzado

Kosner Bakonia volvió con energía al duelo, con un parcial de 9-0 al inicio del cuarto (38-27) sin respuesta de los blancos, atascados en ataque y cometiendo muchas faltas, obligando a Scariolo a parar el duelo y con Llull, a pista.

Hezonja aparecía al rescate del Madrid que unido a la defensa de Campazzo, y con rápidas acciones en ataque, lograban reducir la renta a seis (46-40). Con Tavares mandando de nuevo en la zona a base de tapones, los blancos lograban meterse en el duelo tras triple de Llull (48-46).

Un segundo triple consecutivo del menorquín devolvía el liderato al Madrid (48-49) y la diferencia visitante crecía tras una antideportiva de Omoruyi para irse al descanso con ventaja (48-53) en un gran parcial visitante (10-22).

Máxima del Madrid

En la reanudación, el Madrid lograba su máxima tras canasta de Okeke (50-58) con Baskonia tratando de resistir, de nuevo desde el triple con Diakite como más acertado (53-60). A pesar de los intentos baskonistas de acercarse, Hezonja (17) mantenía el acierto ofensivo para mantener al Madrid en control (59-64).

Diakite jugó un gran partidom, aunque no fue suficiente para derrotar al Madrid / BASKONIA

Cabarrot tomaba la batutal ofensiva del Kosner Baskonia, aunque la defensa vitoriana debía mejorar si quería dar la vuelta al marcador. Con los puntos de Hezonja, los blancos seguían en control (65-70). Aunque Baskonia seguía persistiendo con Hezonja en el banquillo, y con canasta final de Cabarrot, dejaba el duelo abierto al final del cuarto (73-76).

Con Hezonja, Campazzo y Tavares en el banco, el Madrid lograba abrir hueco de nuevo tras un 0-6 inicial sin reacción local en los primeros minutos (73-82). Un tercer triple de Llull permitía al equipo de Scariolo controlar el duelo a 5:00 del final a pesar de los esfuerzos de Cabarrot y Diakité (83-87).

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Intercambio de triples por ambos conjuntos y con la cuarta de Tavares que le llevaba al banco (91-95). Un triple de Simmons situaba a Baskonia a un solo punto ante el delirio del Buesa Arena (94-95) a 1:05 del final. Cabarrot (26 puntos) empataba el duelo a 26 segundos del final. Hezonja fallaba su tiro y cometía falta a un segundo del final, para dar a Simmons dos tiros libres, que lo anotaba (98-96) y daba dos segundos al Madrid en la última acción. En último lanzamiento de Llull no entró y Baskonia sorprendía a los blancos, y que les deja sin el liderato de la Euroliga.