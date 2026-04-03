La SD Tarazona busca acercarse a la salvación y el Teruel, al 'playoff'

La SD Tarazona afronta este sábado una nueva final por la permanencia en la localidad malagueña de Antequera, a las 18.30 horas ante un equipo que milita en la media tabla del Grupo 2 de Primera RFEF. Los de Juanma Barrero, con cuatro derrotas y un empate en los cinco últimos encuentros, se complicaron notablemente sus opciones de salvación al perder el pasado fin de semana en casa ante el Eldense.

Ahora, a tres puntos del Nástic de Tarragona, que marca con 37 la permanencia en la categoría, los turiasonenses quieren volver a ganar y sumar tres puntos clave de cara al objetivo de seguir en Primera Federación.

Por su parte, el CD Teruel, recibirá en Pinilla también a las 18.30 horas, precisamente, al conjunto catalán dirigido por el exzaragocista Pablo Alfaro. El Nástic viene de ganar en la última jornada al Juventud Torremolinos, otro rival directo en la zona baja de la clasificación.

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Los de Vicente Parras, en cambio, buscan auparse con una victoria a los puestos de promoción, que tienen ahora a tan solo dos puntos después de dos empates y una derrota en sus últimos enfrentamientos.