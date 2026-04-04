El año para olvidar del jugador de baloncesto Moussa Traoré en Zaragoza: "Estoy pasando el peor momento de mi vida"

Moussa Traoré llegó a Zaragoza como podía haber sido a otro sitio de España o incluso de Europa. Jugador de baloncesto, salió de su país, Mali, para intentar ganarse la vida en el mundo de la canasta. Ha pasado por infinidad de sitios en los últimos años y en infinidad de cantera de equipos de la ACB: Canarias, Murcia, Burgos…y el destino quiso que el Cuarte, en Tercera FEB, fijara sus ojos en él y contara con el joven de 20 años como una de sus apuestas fuertes para esta temporada.

Pero todo se torció desde casi el principio. El africano, que vino a Aragón completamente solo y sin ningún vínculo afectivo o familiar, se lesionó de gravedad durante uno de los primeros partidos de la temporada, allá por el mes de octubre. Una rotura del tendón de Aquiles que le iba a dejar K.O el resto de la campaña. Una desgracia que se tenía que haber quedado en algo deportivo, pero Moussa no imaginaba en ese momento las consecuencias también personales que iba a tener para él.

El Cuarte, para hacer una reestructuración en la plantilla tras la lesión, estaba decidido a finiquitar su contrato pagándole lo que le correspondía. Y aquí empezaron los problemas. El agente de Moussa, sin consultarle, según cuenta el jugador, llegó a un acuerdo verbal con el club para que el vínculo entre ambos no se rompiera y así Moussa podía acabar de solucionar sus trámites legales en España y no se quedara sin un techo donde vivir (el deportista vive en un piso pagado por el Cuarte).

La decepción del jugador

Por contra, los ingresos del africano caían en picado, porque de los 800 euros que percibía comenzó a recibir tan solo 150 por entrenar a un equipo de la cantera (además de 300 en concepto de manutención). Una situación que Moussa no entendió, pero que aceptó por «miedo a quedarme en la calle».

Pero han ido pasando las semanas y los meses y el joven de 20 años ha decidido alzar la voz por algo que considera injusto. Su convencimiento es que el primer contrato que firmó con el Cuarte es el que sigue teniendo validez porque él no ha firmado nada más. Por eso, considera que su agente no ha sido sincero con él y no ha peleado por sus intereses, llegando a ese acuerdo (este diario ha podido confirmar que el acuerdo entre el club y el agente sí que existió) que ha provocado que muchas veces no le llegue el dinero ni para lo básico y su nevera se encuentre vacía. «Estoy pasando el peor momento de mi vida», asegura Moussa, que a la complicada recuperación de su talón de Aquiles se le ha sumado una precaria situación personal que ahora quiere solucionar.

Por eso, la relación entre su agencia de representación y el jugador se rompió hace unos días porque ninguna de las partes quería seguir trabajando con la otra. La agencia porque le recrimina a Moussa que muestre su rechazo hacia el pacto que acordó con el Cuarte. Pero es que el deportista afirma sentirse engañado hasta haberle llevado a una situación de vulnerabilidad que nadie merece.

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El último capítulo de esta triste historia es que el Cuarte, haciendo uso de una cláusula que le permite finiquitarlo al final de la primera temporada de las dos que firmaron, ha decidido rescindir su contrato, algo que Moussa también considera una práctica improcedente. Un abogado laboralista ya estudia este caso. Pero resuelva lo que resuelva la justicia, la ilusión con la que llegó el joven a Zaragoza se esfumó demasiado pronto. Y todo lo que podía salir mal, ha salido peor.