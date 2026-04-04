La aragonesa Esther Briz se corona en la Oxford-Cambridge

La zaragozana Esther Briz se convirtió este sábado en la segunda española en la historia en ganar la regata Oxford-Cambridge, al vencer con la embarcación de la primera Universidad con claridad..

Briz fue bronce en los campeonatos de Europa en la prueba de Dos sin timonel, mientras que en la misma modalidad en París acabó en el séptimo lugar y este sábado emuló a Adriana Pérez -en 2021 se impuso con Camdridge- y ganó la mítica regata británica en las aguas del Río Támesis.

Compitiendo por Oxford, donde estudia un Máster en administración de empresas, la zaragozana contribuyó al triunfo de su equipo, que recorta distancias con Camdridge en el global (49-31) de esta competición que se disputa en categoría femenina desde 1964.

El equipo de Oxford rompió además una racha de ocho derrotas consecutivas y se impuso en el recorrido de 4,1 kilómetros que separa el puente de Putney y el de Chiswick en el oeste de la ciudad.

Miles de ingleses se congregaron en las orillas del Támesis, ataviados con chaquetas de una u otra universidad para disfrutar de uno de los eventos que da pistoletazo de salida al verano. El tiempo acompañó, con ausencia de lluvia, pese a los cielos nublados y el viento que enmarcó la jornada.