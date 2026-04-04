Revolución en el fútbol base de Aragón: nuevas divisiones, sustituciones ilimitadas y menos carga de partidos

El fútbol base resulta un aspecto clave para todos los equipos de Aragón. Unos cimientos que dan prestigio a decenas de clubes en toda la comunidad, con el objetivo de asentar unas bases donde sostenerse con el paso de los años. Las categorías de las edades más tempranas, más cuando se da el salto del fútbol 7 al fútbol 11, cuando ya juegan en campos más grandes lo que supone un incremento del esfuerzo físico, están siempre bajo vigilancia por ser muchas veces los años más cruciales para el crecimiento como jugador de, generalmente, preadolescentes. Es por ello que desde la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) han querido tomar medidas para mejorar esta etapa de aprendizaje y desarrollo en estas divisiones llenas de primerizos en el césped.

Pese a que algunos cambios se han aplicado de forma parcial a lo largo de esta temporada, este lavado de cara completo al fútbol cadete e infantil aragonés llegará a partir del curso 26/27 y tocará muchos aspectos de estas divisiones tal y como se conocen.

Final del Torneo de Cadete Stadium Casablanca 2022 entre el Real Zaragoza y el Real Madrid / ANGEL DE CASTRO

La primera gran diferencia es en las divisiones. Hasta este año ambos bloques estaban divididos en cuatro escalones (División de Honor, Primera, Segunda y Tercera), cada uno de ellos compuesto por 18 equipos (generalmente), pues bien, se va a 'estirar el chicle' hasta llegar a los cinco, que tendrán este orden de prestigio de mayor a menos división: División de Honor, que se mantiene; Autonómica, una nueva categoría; Preferente, la antigua Primera; Primera, la antigua Segunda; y Segunda, lo que antes sería Tercera.

Desde la propia Federación de Fútbol autonómica explican a este diario que el objetivo principal con esta vuelta de tuerca es lograr una mayor igualdad en cada una de las categorías, además de reducir el número de equipos en cada una (pasando de 18 a 16) y, por ende, tener una carga menor de partidos a lo largo de la temporada. "Con esto se evitaría que filiales de un mismo equipo se enfrentaran entre sí y tuvieran resultados tan abultados, como los ha habido, de 14-0 por ejemplo", declaran desde la entidad, además de también evitar que estos puedan coincidir en el mismo grupo, como es el caso de las categorías inferiores del Binéfar.

Grupos por división

En lo que respecta a la organización de cada categoría, la División de Honor se mantendrá como la cúspide del fútbol cadete e infantil aragonés, pero lo hará con un formato más selectivo. Estará compuesta por una única liga de 16 equipos, dejando atrás los grupos más amplios y apostando por una competición más exigente y equilibrada entre los mejores conjuntos de la comunidad. Este ajuste busca elevar el nivel medio de los partidos y garantizar enfrentamientos más igualados en una etapa clave de formación.

La principal novedad llega justo por debajo con la creación de la Autonómica, una categoría intermedia que servirá de puente entre la élite y el resto del fútbol base. Esta nueva división contará con dos grupos de 16 equipos, organizados por criterios de proximidad geográfica —ya sea en formato norte-sur o este-oeste— con el objetivo de facilitar los desplazamientos y mantener la competitividad. Por su parte, la Preferente, heredera directa de la antigua Primera, conservará una estructura más territorial con cuatro grupos diferenciados: Zaragoza capital, Zaragoza provincia, Huesca y Teruel.

Aficionados en la grada animando en un partido de una categoría de fútbol base / MIGUEL ANGEL GRACIA

El nuevo sistema se completa con una base más amplia y escalonada. La Primera, que sustituye a la actual Segunda, ocupará el cuarto nivel dentro de la pirámide, mientras que la Segunda pasará a ser el quinto escalón, funcionando como punto de entrada para muchos equipos, en un formato similar al de la antigua Tercera. De este modo, la Federación dibuja una estructura más progresiva y ordenada, en la que cada categoría queda mejor delimitada y en la que se pretende favorecer tanto el desarrollo deportivo como la sostenibilidad competitiva.

Nuevo sistema de ascensos y descensos

En relación a esto y con la separación de estos equipos en diferentes escalones, se mantendría la normativa de que en caso de ascenso o descenso de cualquiera de estos combinados, se les impediría coincidir de nuevo en una competición liguera, tal y como se hace en categorías superiores o en el fútbol profesional mismo.

Esta nueva 'quinta' división deja lugar a nuevos cambios respecto a la cantidad de equipos que se mantienen o ascienden tras el desenlace de la temporada. De División de Honor descenderán tres equipos, que serán relevados desde la nueva Autonómica por los dos campeones de grupo y por un tercero que saldrá de una fase de ascenso disputada entre los segundos y terceros puestos de cada grupo. Desde esta categoría de 'plata', descenderán tres combinados por grupo, es decir, seis en total a Preferente.

Desde esta antigua Primera subirán directos el campeón de la división junto al mejor de Zaragoza. Los segundos de la provincia zaragozana, Huesca y Teruel, además del tercer clasificado de la capital, se pelearán en una 'final four' por esta última plaza.

A todas estas modificaciones se les suman otras en las categorías de Alevín Preferente y Primera, que reducirán sus ligas también de 18 a 16 equipos, al igual que Benjamín Preferente y Primera. Este último cambio, con el fin de unificar categorías y adaptarlas al resto de fútbol base.

Los cambios volantes llegan al fútbol 11

Al igual que en la máxima élite del fútbol mundial se plantean cambios en su reglamento basado en otros deportes, aunque sea de forma paradójica, esta realidad aterrizará en el fútbol base de Aragón a partir de la temporada que viene con los cambios volantes, algo muy propio y singular del fútbol sala.

Varios jugadores amateurs entrando a un campo de fútbol / MIGUEL ANGEL GRACIA

Esto se hace con el fin también de dar frescura a las piernas de los futbolistas, en este caso, de las últimas divisiones de cadete y juvenil durante los últimos minutos de partido, lo que puede generar mucha versatilidad en las jugadas finales de los partidos y en las tácticas.

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Este nuevo sistema persigue igualar el nivel competitivo, evitando goleadas y marcando una progresión más clara para los jugadores en su etapa formativa. Además, permitirá que clubes con varios equipos por categoría distribuyan a sus conjuntos “A”, “B” y “C” en distintas divisiones, favoreciendo un desarrollo más realista. La Federación apuesta, esta vez sí, por dar estabilidad al modelo y dejar atrás los cambios constantes de cursos anteriores.