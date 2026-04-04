Empieza la trilogía: tres Atlético-Barça en 11 días

Con tres partidos disputados entre ambos esta temporada, Atlético y Barça abren este sábado la segunda trilogía de enfrentamientos. Una serie dramática que culminará en 11 días y que promete emociones aún más intensas que los tres duelos precedentes: el partido de Liga de esta noche (21 h.) puede impulsar al Barça hacia el título, en la salida más delicada que les queda a los azulgranas en el campeonato, y los dos siguientes duelos decretarán el pase a la semifinal de la Champions.

Los precedentes no aclaran los pronósticos, aunque el balance pinta un 2-1 azulgrana. El Barça se impuso en el partido de la Liga (3-1) tras remontar el gol de Baena, y en el partido de vuelta de la semifinal de Copa (3-0), un brillante triunfo insuficiente, sin embargo, por el arrasador 4-0 que había encajado en el primer tiempo de la ida en Madrid. La eliminatoria de la Champions, entre el miércoles próximo y el siguiente martes, comienza en el Camp Nou y acaba en el Metropolitano.

Hansi Flick se entretiene con el balón en los compases iniciales del entrenamiento previo al Atlético-Barça de Liga. / Enric Fontcuberta / EFE

Un punto de temor

Los dos equipos se han repartido tanta cera, se han mostrado tan vulnerables y tan demoledores, que los dos entrenadores tiñeron con un punto de miedo las referencias tradicionalmente prudentes del rival.

Habló primero Flick. "El Atlético es uno de los mejores equipos de la Liga y de Europa", dijo, refrendando la evidencia del cuarto clasificado español y cuartofinalista de la Champions. "Tiene mucha calidad, con jugadores que pueden decidir por sí mismos el partido", añadió, deteniéndose entre sus "fantásticas individualidades" en Antoine Griezmann: "Parece que esté bailando cuando juega". No faltaron, por supuesto, los elogios y su respeto por la obra de Diego Simeone.

"El Atlético tiene fantásticos jugadores que pueden decidir por sí mismos el partido. Griezmann parece que esté bailando cuando juega" Hansi Flick — Entrenador del Barça

Marc Casadó, Lamine Yamal y Alejandro Balde, en el último entrenamiento del Barça / Enric Fontcuberta / EFE

Y el entrenador argentino, que nunca había ganado al Barça hasta que se enfrentó a Flick, repartió su admiración entre el oficio de su colega por "la capacidad de llevar el partido a campo contrario y no dejarte tiempo para pensar, algo que no es fácil de lograr y que complica mucho a sus rivales" y la calidad de la plantilla que maneja: "El fútbol pasa por los futbolistas, por la calidad y la jerarquía de ellos, más allá de los entrenadores. Todos sus futbolistas son extraordinarios".

Diego Pablo Simeone sale de la rueda de prensa de este viernes en Majadahonda antes del Atlético-Barça. / FERNANDO VILLAR / EFE

"El fútbol pasa por los futbolistas, por la calidad y la jerarquía de ellos, más allá de los entrenadores. Todos sus futbolistas [del Barça] son extraordinarios" Diego Simeone — Entrenador del Atlético

Sin el favorito de Simeone

Entre esos futbolistas extraordinarios no estará Raphinha, el azulgrana favorito de Simeone, según reconoció públicamente. El brasileño se rompió en el primer partido de la selección en este reciente parón. Un alivio para el Atlético. Raphinha jugó en las dos victorias azulgranas y estuvo ausente en la goleada encajada.

Flick ha tenido tiempo de asimilar la lesión del jugador -y de disfrutar del Tibidado, recomendando la atracción de la caída libre, y de ver la goleada del femenino al Madrid en la Champions– y prefirió realzar el valor que representa para él sumar tres efectivos: Jules Kounde, Alejandro Balde y Eric Garcia, aunque éste no estaba de baja. Ninguno de los tres es delantero. En el campo, su función la desempeñará Marcus Rashford. Si no le complace, Fermín o Gavi, verbalizó. Frenkie de Jong y Andreas Christensen son los otros lesionados.

Jules Koundé y Ferran Torres durante el entrenamiento del Barça de este viernes. / Enric Fontcuberta / EFE

Elegir bien los tacos

El Atlético ha perdido a Johnny Cardoso jugando con Estados Unidos y Alexander Sorloth sufrió una herida en la cara que precisó de puntos. Pablo Barrios, Marc Pubill y Rodrigo Mendoza están descartados y Jan Oblak aún no está en plenitud para desbancar a Juan Musso.

Simeone ve imposible reconectar al Atlético en la Liga (a 16 puntos del Barça) y reservará a algunos titulares de cara al duelo del miércoles. Flick, en cambio, intentará evitar otro descalabro como el de la Copa. "No podemos cometer tantos errores como la última vez", admitió. Entre ellos, la fragilidad de sus hombres en un césped extremadamente resbaladizo. Un asunto que trataron el jueves. "Tienen la información y tienen que estar preparados", comentó Flick, que trasladó a los jugadores la responsabilidad de elegir los tacos de las botas para evitar tantas caídas.

Jan Oblak, en el entrenamiento del Atlético. / FERNANDO VILLAR / EFE

La lacra del racismo

Otro tema común en ambos equipos fue la deplorable demostración de xenofobia que se produjo en el España-Egipto por "un pequeño grupo de idiotas", en palabras de Flick, aunque fueran miles, al cantar "Musulmán el que no bote".

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"En el fútbol y en la vida no hay lugar para el racismo. Tenemos que estar todos juntos en contra del racismo", afirmó Flick, como si no viera un frente común en la sociedad. Una sensación que dejó entrever Simeone: "Es un problema social y mundial, no sólo de España, de Argentina o Brasil. El problema es que hace años que se perdió el respeto. El respeto que teníamos a un padre, al profesor, al entrenador, a la policía...".