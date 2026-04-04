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Jornada redonda para el Tarazona y el Teruel

El Tarazona se impone en Antequera con un penalti en el minuto 99 y se aferra a la salvación mientras el Teruel supera al Nástic y sueña con el ‘playoff’

El Tarazona celebra su triunfo en Antequera.

El Tarazona celebra su triunfo en Antequera. / SD TARAZONA

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Con mucho sufrimiento, en el minuto 99 de un partido que se fue hasta los 104 minutos y desde el punto de penalti, el Tarazona sumó una importantísima victoria que mantiene vivas sus esperanzas de salvación en Primera RFEF. Con los tres puntos sumados en Antequera el cuadro aragonés logra alcanzar al Nástic en la clasificación, si bien todavía no abandona los puestos de descenso.

El Tarazona se adelantó por medio de Armero a los 34 minutos de juego pero en la segunda parte el Antequera le dio la vuelta en tres minutos, del 54 al 57, con dos tantos de Gutiérrez, el segundo de penalti. No tuvo tiempo de lamentarse el Tarazona porque Julián Delmás volvió a poner las tablas en el minuto 58. Sin embargo, los aragoneses tuvieron que esperar hasta el minuto 99 para que Agüero sellara el triunfo desde el punto de penalti.

FICHA TÉCNICA

ANTEQUERA CF: Alcover, Antón, Albentosa, Ribeiro (Ilahude, min. 68), Gutiérrez, Siddiki, Parra (Biabiany, min. 68), Bassele (Sánchez, min. 83), Rodríguez (Diz, min. 83), Aspra (Ramos, min. 24), Quintana.

SD TARAZONA: Martínez Cárceles, Martínez López, Trilles (López, min. 90), Traoré, Carrasco, Ramón (Fernández, min. 43), Delmás, Jiménez (Soto, min. 68), Armero, Nieto (Alonso, min. 90), Rodríguez.

GOLES: 0-1, min. 34, Armero, 1-1, min. 53, Gutiérrez , de penalti; 2-1, min. 55, Gutiérrez;2-2, min. 60, Delmás; 2-3, min. 99, Agüero, de penalti.

ÁRBITRO: Gordillo Escamilla. Amonestó a Albentosa, Ilahude y Ramos, del Antequera, y a Trilles, Fernández, Armero, Delmás y Soto, del Tarazona.

El CD Teruel alimentó su sueño de disputar el playoff de ascenso al no fallar en Pinilla frente al Nástic y sumar los tres puntos con un gol de Nathan a los treinta minutos de juego. La defensa volvió a ser clave para los aragoneses, ya que su buen hacer atrás contuvo las ocasiones de que dispuso el Nástic.

El conjunto tarraconense bailaba al son de Jaume Jardí, con quien tiene un acuerdo el Real Zaragoza para el próximo curso, pero el Teruel se soltó por la banda izquierda y, tras varios arreones, Joseda puso un córner al primer palo que Nathan convirtió en gol. El Nástic buscó el empate en la segunda parte pero ahí apareció la contudente defensa rojilla.

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Con este triunfo el conjunto de Vicente Parras se queda en sexta posición con 46 puntos, a tan solo uno del Europa y a dos del Villarreal B. Precisamente la próxima semana visitará al Europa en un duelo decisivo para las aspiraciones del conjunto aragonés.

FICHA TÉCNICA

CD TERUEL: Ramos, Van Rijn, Medina (García, min. 67), Redón, Moreno (Sutherland, min.82), Coronado (Traoré, min., 89), Nathan (De Palmas, min. 89), Relucio, Del Moral, Manzanares, Royo.

NÁSTIC DE TARRAGONA: Rebollo, Camus, Prendes, Abdallah (Martínez, min. 56), Motalvo, Omoigui, Jardí, Jiménez (Fuentes, min. 70), Sanz (Baselga, min. 80), Delgado (Santos, min. 80), Pujol.

GOL: 1-0, min. 30, Nathan.

ÁRBITRO: Morona del Campo. Amonestó a Moreno, Menargues y Coronado, del Teruel, y a Sanz, Prendes y Santos, del Nástic.

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