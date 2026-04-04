El seleccionador nacional acompaña a Aday Mara en la final de la NCAA

Aday Mara se ha convertido en el primer jugador español que va a disputar la Final Four del March Madness, el torneo que coronará al campeón de la NCAA. Por eso, el seleccionador nacional, Chus Mateo, que ya le ha visitado en Michigan durante la temporada, se encuentra ya en Indianápolis para presenciar la final y apoyar al pívot zaragozano en persona. No obstante, Aday es el primer jugador en una final pero antes ha habido tres jugadoras españolas en esa tesitura: Maite Cazorla con Oregon en 2019, la jugadora del Casademont Zaragoza Helena Pueyo con Arizona en 2021 y Marta García, que también formaba parte de aquel equipo aunque no saltó a la cancha. Pueyo es, hasta ahora, la única finalista.

"La presencia de Chus Mateo en la Final Four de la NCAA se enmarca dentro de la estrategia de seguimiento y acompañamiento de jugadores que está desempeñando la Federación Española de Baloncesto. Chus Mateo, junto a la Presidenta Elisa Aguilar y Dani Gómez, responsable de scouting de jugadores en EEUU, ya realizó una gira por el país americano para visitar a varios de los jugadores españoles durante la temporada de NBA y NCAA", indica la propia Federación Española de Baloncesto.

Aday Mara está viviendo un año de ensueño. Tras su abrupta y aún no resuelta salida del Casademont Zaragoza en el verano de 2023, el zaragozano pasó dos años en UCLA donde siempre tuvo un papel menor, pocos minutos y menos protagonismo, ante la falta de confianza que siempre le mostró el técnico Mick Cronin. Después de dos temporadas sin el crecimiento necesario por el que se marchó a Estados Unidos, Aday optó por marcharse a Michigan, donde el entrenador Dusty May sí ha sabido rescatar todo su potencial.

Y es que el zaragozano ha sido una de las piezas clave de los Wolverines para alcanzar la Final Four. Ha establecido el récord de tapones en una temporada con Michigan al superar los 100 y ha sido nombrado mejor jugador defensivo del año del Big Ten, su conferencia, con un promedio de 2,6 tapones por partido en la fase regular.

Ahora Aday y Michigan buscan redondear la temporada en la Final Four. Primero se verán las caras con Arizona, la madrugada del sábado al domingo a las 2.39 horas (Disney+ y Movistar), mientras que en la otra semifinal se enfrentarán Uconn e Illinois. La gran final está programada para la madrugada del lunes al martes a las 2.30 (Disney+ y Movistar).