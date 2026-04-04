FÚTBOL
Trabajado triunfo del Utebo para afianzarse en el ‘playoff’
El equipo aragonés gana por 0-1 en Gernica y se sitúa tercero
«Pico, pala, pico, pala». Así definió el Utebo FC en sus redes sociales la victoria sumada en Gernica, un trabajado triunfo que permite a los zaragozanos sumar tres puntos más para situarse tercero en la clasificación y afianzarse así en los puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF.
En un duelo muy igualado, el Utebo supo trabajar y esperar hasta que Aguado anotó el tanto de la victoria en el minuto 82 del partido. Es el segundo triunfo consecutivo fuera de casa del Utebo, que ha igualado en la tabla a la UD Logroñés con 51 puntos y afronta los últimos cuatro partidos de la fase regular en tercera posición.
En el partido disputado en Viernes Santo, el CD Ebro sacó un empate de su visita a la Mutilvera. El conjunto navarro se adelantó en el primer minuto de juego, lo que no desmoralizó a un Ebro, que buscó el empate aunque sin grandes ocasiones en la primera parte. Al inicio de la segunda Marc, el tiburón, malogró un penalti lanzando el balón por encima de la portería en el minuto 61. El Ebro tuvo paciencia y once minutos después el propio Marc logró el empate al rematar un centro de Uche.
FICHA TÉCNICA
SD GERNIKA CLUB: San Nicolás, Asensio (Zugazaga, min. 86), Gutiérrez, Agirre, Morales (Torrontegui, min. 56), Gómez, González (Kortazar, min. 77), Bilbao, Vélez (Agirre, min. 86), Badiola, Baque (Auzokoa, min. 58).
UTEBO FC: Puyod, Mateu (Lamas, min. 63), Meseguer, Adán, Alberca, Marín (Delgado, min. 17), Suárez, Sanchís, Aguado (Azurmendi, min. 86), Beitia, Mendinueta.
GOL: 0-1, min. 82, Aguado.
ÁRBITRO: Bakali Bentaleb. Amonestó a Gutiérrez, Badiola, González y Gómez, del Gernika, y a Mateu, Mendinueta y Sanchís, del Utebo.
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