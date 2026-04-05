Aday Mara hace el mejor partido de su vida y jugará la final de la NCAA ante UConn tras apalizar a Arizona (91-73)

Aday Mara sigue haciendo historia tras barrer los Michigan Wolverines en las semifinales a Arizona, la mejor defensa de la NCAA (91-73). Y el zaragozano volvió a ser el líder de su equipo tanto en el juego como en anotación para asegurarse un puesto en la gran final por el título nacional, que será este lunes en Indianápolis, en el imponente Lucas Oil Stadium (con capacidad para más de 70.000 personas), ante UConn.

Si durante la temporada regular el aragonés ha dado que hablar por su capacidad anotadora, su fortaleza defensiva o su maestría pasadora incluso con su altura, en este March Madness, con más minutos en pista, se está destapando como uno de los jugadores más imponentes del baloncesto universitario y sigue despertando el interés tanto de aficionados como de franquicias NBA. Sigue subiendo puestos en el draft y parece claro que será un pick de primera ronda e, incluso, podría llegar a ser una selección de lotería (16 primeros).

El partido ante Arizona volvió a ser una muestra de ello. Mientras Yaxel Lendeborg, la estrella de los Wolverines, estaba en el vestuario lesionado tras una torcedura de tobillo, y con otro anotador como Elliot Cadeau sin acierto alguno (2/14), Aday Mara se autoproclamó el líder de Michigan y se marchó al descanso con 15 puntos y 5 rebotes, dándole una ventaja de 16 puntos a su equipo en el intermedio (48-32).

Al final, el zaragozano terminó con 26 puntos, su récord de anotación en la NCAA, con 11/16 tiros de campo anotados, 9 rebotes, 3 asistencias, sus 4 tiros libres dentro y 2 tapones. Fue el máximo anotador de todo el partido.

En la final de este lunes espera UConn, segundo favorito de su lado del cuadro y que se clasificó para la Final Four haciendo honor al nombre del torneo: March Madness. Ante Duke iba perdiendo de dos y sin posesión, recuperó la bola y con un triple a 0.3 segundos desde el logo (casi media pista) logró clasificarse. Y además, en la semifinal venció a Illinois (71-62).

Así fue el partido

Los Arizona Wildcats son un equipo especialista en desgastar al rival cargándolo de faltas y en generar ventajas desde las penetraciones y el tiro libre y así arrancaron el encuentro: provocaron dos faltas de Yaxel Lendeborg, el otro pilar de Michigan junto a Mara, en un lapso de cinco segundos que le enviaron al banquillo a las primeras de cambio.

Pero Michigan liderado por el zaragozano, arrancó con un 10-1 en un abrir y cerrar de ojos del que Arizona nunca se pudo recuperar. Cuando Landeborg volvió a la pista, puso un triple para el 22-10, que en ese momento era la máxima diferencia del partido. El puertorriqueño, de origen dominicano, se dobló el tobillo minutos después abandonando el partido rumbo a vestuarios.

Arizona amagó con una remontada con un parcial de 0-9 que les colocó 28-23, pero fue solo un espejismo, el único del partido. Al descanso, el marcador era de 48-32, con Arizona 16 abajo. Hasta ahora, su mayor desventaja al descanso esta temporada había sido de siete puntos.

Lendeborg salió en el segundo tiempo cojeando, anotó dos triples y volvió al banquillo. Michigan, con un dominio insultante, simplemente no dio opciones a Arizona, incapaz de desplegar las armas que le han hecho temible esta temporada.

La fuerza de Mara en la pintura y el 44 % de acierto de Michigan desde el perímetro fueron una combinación letal para los Wildcats.

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Los Wolverines se convirtieron en el primer equipo de la historia en anotar 90 puntos o más en los cinco partidos rumbo a la final. Todos ellos, ganados por dobles dígitos. El lunes, buscarán el segundo título de su historia tras el logrado en 1989.