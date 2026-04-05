Aday Mara y el secreto de su partidazo ante Arizona: "Las tres horas de siesta"

Él mismo lo dijo y con razón, que la vida le ha cambiado por completo en este último año. De suplente incomprensiblemente en UCLA a estar a un partido de ganar la NCAA con los Michigan Wolverines y siendo el mejor jugador de su equipo y el más regular en el March Madness.

Tras arrasar en semifinales a Arizona, el pívot zaragozano, sin perder la sonrisa de la boca, expresó cómo se siente en este momento tan importante de su vida y de su carrera: "Si empiezo, no acabo. Han cambiado un montón de cosas: confianza, estilo de juego, los compañeros… han cambiado tantas cosas. Lo hablaba el otro día con mis padres, me hacía gracia cómo puede cambiarte la vida en tan poco tiempo. Estoy muy contento porque creo que tomé la mejor decisión, acerté y he sido capaz de jugar este partido", dijo.

Ahora bien, sobre el secreto del partidazo que hizo ante Arizona, donde anotó 26 puntos y fue el líder de anotación de todo el partido, el aragonés bromeó y dijo que la clave fueron "las tres horas de siesta" antes del choque.

"Estoy muy feliz, no me puedo quejar. Estoy muy contento por todo el equipo. Hemos tenido algunos problemas con las faltas, han dejado que el partido sea físico, pero todos los compañeros hemos hecho un gran trabajo elevando nuestro juego. Estoy muy orgulloso", agregó.

Elogios de leyendas

Pau Gasol, el mejor jugador de la historia del baloncesto español, se rindió al talento del zaragozano. "Aday Mara es el primer jugador de baloncesto masculino español en jugar la final de la NCAA! Y no solo es jugarla, sino haber llegado a ella jugando tan bien y siendo pieza clave".

Otro exjugador de la NBA mítico como Charles Barkley también habló maravillas de Aday. "Ese tipo tiene unas manos como las de Jerry Rice. Atrapa todo... Es la clave del éxito de Michigan", dijo el ex de Phoenix Suns o Houston Rockets.

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Y Dusty May, entrenador de Michigan, no se quedó corto en los elogios: "Aday estuvo sensacional. Es un jugador de baloncesto muy inteligente e hizo un gran trabajo defendiendo a Peat. Con su agresividad, logró forzar muchos fallos cerca del aro", valoró.