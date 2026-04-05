Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ViviendaLa PrimitivaEl TuboPrevia Real Zaragoza - MirandésAday MaraCarla Leite
instagramlinkedin

Segunda RFEF

El Barbastro pierde otra oportunidad de subirse al carro de la salvación en Olot (1-0)

El conjunto altoaragonés se queda a 5 puntos de la permanencia y 4 del 'playout' tras la derrota ante un rival directo

Los jugadores de la UD Barbastro, abatidos tras la derrota a domicilio.

Los jugadores de la UD Barbastro, abatidos tras la derrota a domicilio. / UE Olot / Cristian García

Bruno Palacio

Nueva derrota para la UD Barbastro que ve cada vez más complicadas sus opciones de salvación a falta de solo cuatro partidos para que acabe la temporada. El conjunto altoaragonés ha caído este domingo a domicilio por la mínima, ante un Olot que sale del playout gracias a los tres puntos.

Los de Dani Martínez cierran la trigésima jornada en el Grupo 3 de Segunda Federación en la decimocuarta posición, a 5 puntos del Ibiza Islas Pitiusas, que marca la permanencia directa, y a 4 del Valencia Mestalla, que ocupa el puesto de promoción por la salvación.

Noticias relacionadas y más

El Barbastro no ha ganado ninguno de sus tres últimos choques, con dos derrotas fuera de casa y un empate como local. Ahora, los rojiblancos tienen por delante un tramo final clave, con tres enfrentamientos ante rivales directos en la zona baja, empezando por la visita del colista Porreres el próximo domingo, y con un último partido de Liga ante el líder, el destacado de la clasificación Sant Andreu.

FICHA TÉCNICA

UE OLOT: Pol Ballesté; Sergi Marcillo, Uri Ayala, R. Costa, Joel Arumí; Albert López, Miartí Soler, P. del Campo, Pau Salvans (G. Farrés, m.93); Rubén Enri (Carlos, m.31), Marco Mas (Guillem Barrés, m.76).

UD BARBASTRO: Rubén Cebollada; Y. Izquierdo, Eduardo Mingotes (Eder, m.67), Deik Osede, Raúl Alarcón, Hugo Bautista, Ibra (Daniel Cuenca, m.86), Isaac Nana, I. Boudaoud (Kun, m.65); Toni Gabarre, Lucas Acín (A. Fernández, m.65).

GOLES: 1-0 (m.10), Rubén Enri.

ÁRBITRO: Kevin Javier Moreno Muñoz. Expulsó a Y. Izquierdo, por parte de la UD Barbastro. Amonestó a Uri Ayala y Joel Arumí, del Olot, y a Eduardo Mingotes y Lucas Acín, del Barbastro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El barrio de Zaragoza que tiene un banderín y un córner donde estaba un campo de leyenda
  2. La previa del Real Zaragoza-Mirandés: El remo ya siente la orilla
  3. La Estrella, el restaurante a los pies del Pirineo que se ha convertido en parada obligatoria para turistas y transportistas: 'Comida casera y típica
  4. Belén Moda, 45 años en un barrio de Zaragoza y ahora fenómeno en Instagram: “Todo empezó con un vídeo que se nos hizo viral”
  5. Los 18 nuevos 'barrios' que podrían sumar 48.000 nuevas viviendas en Aragón
  6. Las despedidas de solteros desbordan El Tubo de Zaragoza: 'Esto se nos va de las manos
  7. La expansión pendiente en Zaragoza: la letra pequeña de las viviendas disponibles en la ciudad
  8. El pueblo menos creyente de España está en Aragón: el lugar perfecto para desconectar en Semana Santa

Un “atropello” a 10 km/h y cuesta abajo obliga a Arturo Valls a replantearse sus consejos

Un “atropello” a 10 km/h y cuesta abajo obliga a Arturo Valls a replantearse sus consejos

La crónica del Real Zaragoza-Mirandés. Un monumental bofetón al sueño de la salvación

La crónica del Real Zaragoza-Mirandés. Un monumental bofetón al sueño de la salvación

Vídeo | Derrota del Real Zaragoza que complica el sueño de la salvación

David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "Podemos hacer más para evitar esos goles, estamos jugando finales"

David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "Podemos hacer más para evitar esos goles, estamos jugando finales"

Rober González, jugador del Real Zaragoza: "Hemos hecho cosas increíbles y lo hemos dado todo"

Rober González, jugador del Real Zaragoza: "Hemos hecho cosas increíbles y lo hemos dado todo"

El uno a uno del Real Zaragoza. El talento de Rober vuelve a mostrarse

El uno a uno del Real Zaragoza. El talento de Rober vuelve a mostrarse

Alavés y Osasuna firman el empate desde el punto de penalti

Alavés y Osasuna firman el empate desde el punto de penalti

La contracrónica del Real Zaragoza-Mirandés: Un tiro al pie... o 26

La contracrónica del Real Zaragoza-Mirandés: Un tiro al pie... o 26
Tracking Pixel Contents