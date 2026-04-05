Segunda RFEF
El Barbastro pierde otra oportunidad de subirse al carro de la salvación en Olot (1-0)
El conjunto altoaragonés se queda a 5 puntos de la permanencia y 4 del 'playout' tras la derrota ante un rival directo
Nueva derrota para la UD Barbastro que ve cada vez más complicadas sus opciones de salvación a falta de solo cuatro partidos para que acabe la temporada. El conjunto altoaragonés ha caído este domingo a domicilio por la mínima, ante un Olot que sale del playout gracias a los tres puntos.
Los de Dani Martínez cierran la trigésima jornada en el Grupo 3 de Segunda Federación en la decimocuarta posición, a 5 puntos del Ibiza Islas Pitiusas, que marca la permanencia directa, y a 4 del Valencia Mestalla, que ocupa el puesto de promoción por la salvación.
El Barbastro no ha ganado ninguno de sus tres últimos choques, con dos derrotas fuera de casa y un empate como local. Ahora, los rojiblancos tienen por delante un tramo final clave, con tres enfrentamientos ante rivales directos en la zona baja, empezando por la visita del colista Porreres el próximo domingo, y con un último partido de Liga ante el líder, el destacado de la clasificación Sant Andreu.
FICHA TÉCNICA
UE OLOT: Pol Ballesté; Sergi Marcillo, Uri Ayala, R. Costa, Joel Arumí; Albert López, Miartí Soler, P. del Campo, Pau Salvans (G. Farrés, m.93); Rubén Enri (Carlos, m.31), Marco Mas (Guillem Barrés, m.76).
UD BARBASTRO: Rubén Cebollada; Y. Izquierdo, Eduardo Mingotes (Eder, m.67), Deik Osede, Raúl Alarcón, Hugo Bautista, Ibra (Daniel Cuenca, m.86), Isaac Nana, I. Boudaoud (Kun, m.65); Toni Gabarre, Lucas Acín (A. Fernández, m.65).
GOLES: 1-0 (m.10), Rubén Enri.
ÁRBITRO: Kevin Javier Moreno Muñoz. Expulsó a Y. Izquierdo, por parte de la UD Barbastro. Amonestó a Uri Ayala y Joel Arumí, del Olot, y a Eduardo Mingotes y Lucas Acín, del Barbastro.
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