El Barbastro pierde otra oportunidad de subirse al carro de la salvación en Olot (1-0)

Nueva derrota para la UD Barbastro que ve cada vez más complicadas sus opciones de salvación a falta de solo cuatro partidos para que acabe la temporada. El conjunto altoaragonés ha caído este domingo a domicilio por la mínima, ante un Olot que sale del playout gracias a los tres puntos.

Los de Dani Martínez cierran la trigésima jornada en el Grupo 3 de Segunda Federación en la decimocuarta posición, a 5 puntos del Ibiza Islas Pitiusas, que marca la permanencia directa, y a 4 del Valencia Mestalla, que ocupa el puesto de promoción por la salvación.

El Barbastro no ha ganado ninguno de sus tres últimos choques, con dos derrotas fuera de casa y un empate como local. Ahora, los rojiblancos tienen por delante un tramo final clave, con tres enfrentamientos ante rivales directos en la zona baja, empezando por la visita del colista Porreres el próximo domingo, y con un último partido de Liga ante el líder, el destacado de la clasificación Sant Andreu.