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Rafa Jódar arrolla a Trungelliti en Marrakech y logra su primer título como profesional

El tenista madrileño, de 19 años, superó al veterano argentino por 6-3 y 6-2 en una hora y 8 minutos

Jódar golpea de revés durante la final de este domingo en Marrakech.

Jódar golpea de revés durante la final de este domingo en Marrakech. / ATP

Redacción

El español Rafa Jódar logró el primer título de su carrera al ganar este domingo el torneo de Marrakech, de categoría ATP 500, con una victoria en la final ante el veterano jugador argentino Marco Trungelliti por 6-3 y 6-2.

El madrileño de 19 años dio un paso más en su meteórico recorrido y en su primer torneo sobre arcilla en su estreno como profesional logró el trofeo tras imponerse en una hora y ocho minutos, en la quinta final de la historia con mayor diferencia de edad entre los protagonistas.

Sube al puesto 67

El sudamericano, que alcanzó su primera final también, tiene 36 años, 16 y 229 meses más que el español, que el lunes ocupará el puesto 67 del 'ranking' ATP, el mejor de su carrera.

No hubo historia en el partido, que siempre tuvo encarrilado el jugador madrileño, que el pasado año disputaba torneos de categoría 'challenger' -ganó tres- y las finales Next Gen en Yeda.

Tanto en la primera manga como en la segunda rompió el saque de su rival de entrada y logró un margen de maniobra que ya no perdió.

Irrupción meteórica

Jódar es el primer adolescente que gana un título ATP esta temporada y el segundo nacido en 2006 o después que logra un trofeo del circuito tras el brasileño Joao Fonseca El español es el décimo jugador en activo de la historia en conseguir un título antes de cumplir los 20 años.

Jódar ha tenido una irrupción meteórica. El 1 de abril de 2024 era el número 1.771 del mundo y un año después el 911. El pasado lunes 30 de marzo era el 89. Una semana después, será el 67

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El madrileño, que dio el paso al tenis profesional en diciembre de 2025, sumó su primera victoria en un partido del Grand Slam en el Abierto de Australia, ganó partidos del cuadro final en Dallas y Acapulco, y alcanzó la tercera ronda en el Masters 1.000 de Miami.

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