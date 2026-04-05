El Real Zaragoza gana al Valencia en la final y se lleva el Trofeo Cesaraugusta (0-1)
El equipo cadete de la cantera blanquilla ha homenajeado a su exjugador, Jorge Casado, fallecido el pasado mes de octubre
El Real Zaragoza se ha alzado la mañana de este domingo con el Trofeo Cesaraugusta después de imponerse por un ajustado marcador al Valencia CF (0-1). La sección cadete del conjunto blanquillo ha vuelto a ganar la competición siete años después y suma a su palmarés la sexta victoria del histórico de ganadores en su XXXVIII edición.
Los de Alberto Egea firman así un Torneo Cesaraugusa de mérito tras haber superado en las rondas previas a las canteras de uno de los debutantes este año en la competición, el Racing de Santander (4-0), y del Athletic Club de Bilbao (3-0), que repetía participación en el torneo, además de la del conjunto valencianista.
Antes de la celebración de la final en el campo Gregorio Usabel, a las 12.00 horas, se ha rendido un sentido homenaje a la figura de Jorge Casado, jugador del equipo fallecido el pasado mes de octubre. El once titular del encuentro ha sido el conformado por Junza, Álvaro Sánchez, Lázaro, Berdejo, Ferrer, Sisamón, Casorrán; Lucas, Berdusán, Lorente y Artieda.
- El barrio de Zaragoza que tiene un banderín y un córner donde estaba un campo de leyenda
- La previa del Real Zaragoza-Mirandés: El remo ya siente la orilla
- La Estrella, el restaurante a los pies del Pirineo que se ha convertido en parada obligatoria para turistas y transportistas: 'Comida casera y típica
- Belén Moda, 45 años en un barrio de Zaragoza y ahora fenómeno en Instagram: “Todo empezó con un vídeo que se nos hizo viral”
- Los 18 nuevos 'barrios' que podrían sumar 48.000 nuevas viviendas en Aragón
- Las despedidas de solteros desbordan El Tubo de Zaragoza: 'Esto se nos va de las manos
- La expansión pendiente en Zaragoza: la letra pequeña de las viviendas disponibles en la ciudad
- El pueblo menos creyente de España está en Aragón: el lugar perfecto para desconectar en Semana Santa