El Real Zaragoza gana al Valencia en la final y se lleva el Trofeo Cesaraugusta (0-1)

El Real Zaragoza se ha alzado la mañana de este domingo con el Trofeo Cesaraugusta después de imponerse por un ajustado marcador al Valencia CF (0-1). La sección cadete del conjunto blanquillo ha vuelto a ganar la competición siete años después y suma a su palmarés la sexta victoria del histórico de ganadores en su XXXVIII edición.

Los de Alberto Egea firman así un Torneo Cesaraugusa de mérito tras haber superado en las rondas previas a las canteras de uno de los debutantes este año en la competición, el Racing de Santander (4-0), y del Athletic Club de Bilbao (3-0), que repetía participación en el torneo, además de la del conjunto valencianista.

Antes de la celebración de la final en el campo Gregorio Usabel, a las 12.00 horas, se ha rendido un sentido homenaje a la figura de Jorge Casado, jugador del equipo fallecido el pasado mes de octubre. El once titular del encuentro ha sido el conformado por Junza, Álvaro Sánchez, Lázaro, Berdejo, Ferrer, Sisamón, Casorrán; Lucas, Berdusán, Lorente y Artieda.