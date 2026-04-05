La UD Las Palmas sepulta con una remontada a la SD Huesca (2-1)

La SD Huesca falló ante la UD Las Palmas (2-1) y mantiene su firme candidatura al descenso a Primera RFEF tras una derrota mínima, con remontada incluida en la segunda parte, ante un rival que sumó en casa tres puntos que lo mantienen en la pelea por el ascenso, dentro de los puestos de promoción a Primera División.

Un gol de Jesé Rodríguez y otro de Estanis Pedrola permitieron al equipo amarillo voltear la ventaja de su rival al descanso y sellar un pleno de seis puntos en casa en solo cuatro días para mantener vivas todas sus aspiraciones de regresar un año después a la máxima categoría del fútbol español.

Con muchos futbolistas no habituales en ambos conjuntos, los porteros fueron protagonistas en la primera parte, salvando a sus equipos con buenas intervenciones. Dani Jiménez lo hizo especialmente en una falta de Jonathan Viera, a la que respondió volando hacia su palo derecho, mientras que Horkas lo hizo en un disparo raso de Enol.

Dani Jiménez realiza una parada durante el encuentro entre el Huesca y Las Palmas. / LaLiga

Una pérdida de balón de Iñaki provocó una recuperación del Huesca, con pase de Portillo a campo abierto hacia Daniel Luna, y el colombiano arrancó desde terreno propio para superar la precipitada salida de Horkas y marcar a puerta vacía con la pierna izquierda desde fuera del área.

El Huesca sufrió para mantener su ventaja antes del descanso, pero mucho más lo hizo durante el segundo tiempo, cuando se vio superado por Las Palmas, ya con Amatucci y Enrique Clemente, habituales titulares, sobre el césped. Un despiste defensivo le costó el empate al conjunto oscense, con pase de Viti Rozada hacia Jesé, quien, totalmente solo dentro del área, enganchó un duro disparo y la pelota entró tras dar en la base de un poste.

El veterano delantero amarillo fue decisivo también en el segundo tanto, al meter un pase al hueco con un toque sutil hacia Estanis Pedrola, quien inició una galopada en la que fue tumbando defensas rivales hasta marcar con un tiro raso dentro del área.

Ese segundo gol local llegó justo después de que José Luis Oltra intentase dar aire al Huesca con sus primeros cambios. Tampoco le funcionaron los que realizó en el tramo final, asumiendo ya muchos riegos, que no evitaron la derrota azulgrana, pese a una postrera ocasión de Sergi Enrich en el tiempo de prolongación con un remate a la media vuelta que no encontró portería.