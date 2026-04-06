¿Cuándo juega Aday Mara la final de la NCAA?: horario y dónde ver el Michigan-UConn
El zaragozano puede ser el primer español de la historia en ganar el título nacional universitario
Tras una temporada de ensueño tanto en lo individual como en el apartado colectivo, Aday Mara está a tan solo un paso de ganar la NCAA y ser el primer jugador español en ganar el título nacional universitario. Una cita clave para su inminente salto a la NBA.
Los Michigan Wolverines, que solo han perdido dos partidos en temporada regular y otro en el Big Ten Tournament, han realizado un March Madness impecable, dejando por el camino a Howard, Saint Louis, Alabama, Tennessee y, en semifinales, a Arizona, la mejor defensa de la Liga hasta ahora.
En el imponente Lucas Oil Stadium de Indianápolis, con capacidad para 70.000 personas, los Wolverines, que no ganan el título nacional desde 1989, se miden a UConn Huskies, campeón en 1999, 2004, 2011, 2014, 2023 y 2024 y que se clasificó a la Final Four con un triple casi sobre la bocina desde el logo ante Duke tras robar el balón en un final de locura.
Horario y dónde ver
La final de la NCAA se disputará a las 2.50 horas de la madrugada del lunes al martes hora española y se podrá ver a través de #Vamos (diales 8 y 50) de Movistar+ y también en Disney+.
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