Muere el exjugador del Natwest Zaragoza Gerald Paddio a los 60 años

Gerald Paddio, quien fuera jugador del Natwest Zaragoza durante la temporada 1991-92, falleció el sábado a los 60 años de edad en un accidente de tráfico que tuvo lugar cerca de Rayne, en la parroquia de Acadia, en Luisiana, Estados Unidos. "Tristes noticias del fin de semana: Gerald Paddio, quien jugará en nuestro Natwest Zaragoza en la 91-92, falleció en accidente de tráfico el pasado sábado. Recordamos con cariño sus 35 puntos y 37 de valoración en un partido memorable de Copa ACB. DEP", ha escrito el CBZ en sus redes sociales.

Según los medios locales, Paddio falleció en un accidente en el que solo estuvo involucrado su vehículo. Por razones aún desconocidas, su coche se salió de la carretera y chocó contra una alcantarilla, lo que provocó que el exjugador saliera despedido del mismo, falleciendo en el mismo lugar del accidente a causa de las heridas. Los agentes del sheriff de la parroquia de Acadia identificó al conductor como Gerald Paddio y notificó la triste noticia a la familia.

Paddio llegó a Zaragoza con la temporada 1991-92 ya empezada. El club que preside José Luis Rubio apostó ese curso por Cozell McQueen y JJ Anderson, el hombre del millón de dólares, como los dos extranjeros para ese curso. Pero las lesiones de Anderson obligaron a Rubio a mover ficha y trajo a la capital aragonesa a dos recambios de lujo, Valdemaras Homicius y Gerald Paddio.

Paddio, un alero de 2,03 metros, disputó trece partidos de la Liga ACB promediando 31 minutos en los que sumó 17,8 puntos, 5 rebotes y 2,2 asistencias para 16,3 de valoración. El equipo quedó segundo de la fase regular pero en el playoff fue eliminado por el Baskonia en cuartos de final y se quedó sin clasificarse para la Liga Europea.

El exterior dejó su nombre inscrito en la Copa del Rey, la competición fetiche del CBZ. Paddio es todavía el décimo anotador del torneo al firmar 35 puntos en las semifinales de la edición de 1992, en la que el equipo que dirigía Manel Comas perdió la final frente al Estudiantes en Granada. En esa lista de máximos anotadores aparecen hasta tres jugadores más del CBZ: Mark Davis y Leon Wood empatan en lo más alto con 44 puntos y Kevin Magee es quinto con los 35 que consiguió en las semifinales de 1984.

Paddio estudió en el Kilgore College y la Universidad de Nevada Las Vegas y fue seleccionado por Boston en la tercera ronda del draft de la NBA de 1988. Jugó tres temporadas en la NBA para cinco equipos diferentes, siempre con contratos temporales: los Cleveland Cavaliers, los Seattle SuperSonics, los Indiana Pacers, los New York Knicks y los Washington Bullets.

En España jugó también en el Ourense en la temporada 95-96, también durante un breve periodo de tiempo. Además, tuvo una variada carrera en múltiples países, Italia, Israel, Japón, la CBA, la ABA, México, Líbano y Argentina, donde se retiró a los 40 años en 2004 en las filas de Ferrocarril Oeste.