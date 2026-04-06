La ‘Norte a Sur’ reunirá a ciclistas de 12 países en un recorrido de 999 kilómetros sin asistencia entre Zaragoza y Sevilla

La prueba ciclista de larga distancia ‘Norte a Sur’, con un recorrido de 999 kilómetros y 9.999 metros de desnivel a lo largo de la Península Ibérica desde Zaragoza hasta Sevilla, se ha convertido en una cita ineludible para deportistas de diversos lugares del mundo. Con las inscripciones ya en marcha de esta quinta edición, el número de países representados a lo largo de la historia de este evento de bikepacking alcanzará las 12 nacionalidades, como mínimo, gracias a la presencia este año de participantes de Estados Unidos, Egipto, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Suiza, entre otros lugares de procedencia.

Todas los inscritos deberán afrontar un doble desafío: el recorrido y la ausencia de asistencia externa. Este último factor transporta a los ciclistas a la experiencia primigenia del ciclismo, en la que no existían avituallamientos durante el camino ni mecánicos para hacer frente a los pinchazos o averías en los mecanismos de la bicicleta.

"Quienes tomen la salida en la ‘Norte a Sur’ han de ser capaces de solventar las situaciones adversas con sus propios medios, sin ayuda de la organización, para cumplir el objetivo de completar los 999 kilómetros. En ocasiones han solicitado la ayuda de un agricultor que les ha prestado material para reparar la cámara del neumático o han encontrado cobijo en un pajar, tras encontrarse todos los hoteles cerrados por llegar fuera del horario de atención", apunta Aitor Martin, presidente del Club Ciclista Maglia Negra.

Este era el ambiente que se vivía en la primera mitad del siglo XX en las grandes pruebas por etapas como el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España, motivo por el que las vivencias de haber formado parte de esta prueba perduran en el tiempo. Así lo comparte Joris Bosch, participante holandes en la modalidad Randonneur de la edición de 2025 : "Todas las personas que he conocido durante el trayecto son realmente amables. Recuerdo cómo el dueño de un hotel me recomendó que fuera directamente al bar de enfrente. Allí, una señora me dijo 'lo que quiera de comer, se lo preparo', y minutos después me encontraba comiendo una tortilla con verduras, queso y muchas otras cosas, mientras el resto de los clientes me miraban asombrados por cómo había llegado hasta allí y la cantidad de alimentos que estaba comiendo".

Las montañas y parajes de gran belleza natural representan otro de los alicientes de esta prueba de bikepacking para todos los participantes que realizan el recorrido, con salida en Zaragoza y meta en la localidad sevillana de Bormujos. “La exigencia física de esta prueba, aún con los nuevos controles de descanso implementados para esta edición, nos lleva a pensar en la idea de ciclistas exhaustos que al llegar al Campo de Criptana puedan confundir los icónicos molinos con otro tipo de seres animados, como le ocurre al famoso personaje de la literatura española creado por Miguel de Cervantes”, apunta Martín.

A la espera de que algún participante comparta una experiencia quijotesca, algunos como Joris Bosch destacan la evolución del paisaje. "Cuando después de varios kilómetros pedaleando con la mirada fija sobre la carretera y la pantalla del GPS, levantas la cabeza y la vista ha cambiado; te das cuenta que conforme avanza el recorrido las colinas dejan paso a áreas más llanas, al tiempo que la arquitectura de los pueblos y ciudades se va transformando", añade.

La experiencia atrae cada vez a más mujeres

Las pruebas de larga distancia como la ‘Norte a Sur’ comienzan a recibir, con el paso de los años, un mayor número de inscripciones por parte de mujeres ciclistas. En esta quinta edición, el evento contará, por primera vez, con un grupo participante compuesto íntegramente por aficionadas a este deporte y procedentes de la comunidad autónoma de Navarra.

"Asistieron al evento Satélite Norte, que organizamos desde el Club Ciclista Maglia Negra durante dos días en el entorno de la localidad turolense de Griegos y en el que se familiarizaron con la modalidad de ultradistancia con dos rutas que suman 300 kilómetros de recorrido y 5.000 metros de desnivel. Una vez vivida esta experiencia y conscientes de su capacidad de afrontar el reto deportivo de superar una prueba de bikepacking, decidieron dar el paso y confirmar su asistencia", señala Martin.

Recorrer 999 kilómetros con un tiempo máximo de 110 horas representa también una experiencia psicológica que transforma las expectativas y rutinas de muchos de los participantes. "Hay quienes se presentan en la línea de salida con el propósito de realizar la ruta de manera solitaria y conforme van pasando los kilómetros, se integran en un grupo con otros ciclistas y la amistad perdura más allá de la línea de meta, con quedadas posteriores para pedalear conjuntamente", expone el presidente del Club Maglia Negra.

Una prueba ideal para introducirse en la ultradistancia

Durante las cuatro últimas ediciones, la ‘Norte a Sur’ ha contado con más de 100 participantes, procedentes de la práctica totalidad de provincias de España y de otros países como Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Egipto, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Francia, Italia y Suiza. En la categoría no competitiva Randonneur, que fija un tiempo máximo de 110 horas para completar el recorrido, el 97% de los inscritos han completado el recorrido.

"Este indicador demuestra que se trata de un evento ideal para comenzar en esta modalidad de pruebas de bikepacking", asegura Aitor Martin, que recuerda que cada participante afronta el recorrido sin asistencia externa fuera de núcleos urbanos y sin vehículos de apoyo. En este sentido, el itinerario discurre por carreteras abiertas al tráfico, por lo que el respeto al Código de Circulación es obligatorio y no existe prioridad sobre otros usuarios de la vía.

Además, en esta quinta edición se ha introducido una normativa de descanso pionera diseñada para reforzar la seguridad. En modalidad Randonneur será obligatoria una parada de cuatro horas consecutivas cada día natural, monitorizada mediante GPS. En modalidad Express, la parada obligatoria de cuatro horas se realizará en el segundo punto de control, ubicado en el municipio castellanomanchego de Campo de Criptana.

Cada bicicleta contará con una baliza GPS para seguimiento en tiempo real. Además, todos los participantes deberán superar una inspección técnica previa con material obligatorio, que incluye casco homologado, iluminación reglamentaria, elementos reflectantes, dispositivo GPS, teléfono móvil, manta térmica y kit básico de reparación.

Dos formatos, un mismo reto

La salida tendrá lugar en el Velódromo Municipal David Cañada, en la ciudad de Zaragoza. El formato Randonneur, no competitivo, arrancará el martes 5 de mayo a las 06:00 horas, con un límite máximo de 110 horas para completar la ruta. El formato Express, de carácter competitivo y reservado a ciclistas con experiencia acreditada, saldrá 24 horas después, el miércoles 6 de mayo, también a las 06:00 horas, con un límite de 55 horas.

La prueba contará con tres checkpoints obligatorios en Griegos (Teruel), Campo de Criptana (Ciudad Real) y Pozoblanco (Córdoba), antes de la meta final en la provincia de Sevilla.

Organizada por el Club Ciclista Maglia Negra, la ‘Norte a Sur’ nace de la experiencia acumulada en pruebas de larga distancia por parte de su fundador y equipo organizador. Además, la filosofía del evento apuesta por la camaradería y la superación personal en una disciplina donde el compañerismo es parte del viaje.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para la edición 2026 ya están disponibles a través de la plataforma oficial:

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/norte-a-sur-2026/inscripcion_descuento/

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La organización confía en que esta quinta edición marque un récord de participación, alcanzando la cifra de 70 participantes, y consolide definitivamente la prueba como una referencia en la ultradistancia en el calendario europeo.