Aday Mara inscribe su nombre en la historia del baloncesto aragonés y español al ganar la NCAA con los Michigan Wolverines (69-63)

A Aday Mara le aguarda una carrera prodigiosa, jugará en la NBA, vestirá la camiseta de la selección española y dará muchas alegrías al baloncesto nacional. Pero el presente ya es memorable, historia viva del basket español al ganar el título universitario, la NCAA, lo que nadie había logrado. A lo grande, dominando, siendo fundamental y, sobre todo, siendo feliz en la pista sobreponiéndose a dos cursos olvidado de forma incomprensible y hasta cruel en UCLA que parecían truncar el sueño.

Mientras el entrenador Dusty May trataba de no quebrarse hablando del título segundos después de conquistarlo, la cámara de televisión se iba a Aday Mara, que se fundía emocionadísimo en un sentido abrazo con sus padres, Javi y Geli. A ellos les dijo hacía unos días que era paradójico cómo le había cambiado la vida en este último año tras lo difícil que fue en UCLA con Mick Cronin, pero en Michigan encontró el lugar en el que brillar. De hecho, fue elegido en el quinteto ideal del March Madness.

Es difícil entender la dimensión de lo conseguido por Aday Mara, el primer español en la historia en ganar la NCAA, un torneo de importancia superlativa y de un nivel excenso y que es la antesala de la NBA, donde será elegido en primera ronda y, previsiblemente, en una posición que solo será superada por Pau Gasol, Ricky Rubio y Fran Vázquez. Otro hito que, pensándolo friamente, es brutal. Un aragonés en la NBA. Y es de aquí, de Zaragoza. En una época deportiva de decenas de sinsabores, crisis y sed de alegrías, el pívot es el mirlo blanco del deporte aragonés, un joven llamado a hacer todavía más historia.

Inicio tímido

En una atmósfera de NBA pura, con 80.000 personas en el Lucas Oil Stadium, con presentación a lo grande, un himno de Estados Unidos a capella y una afición enloquecida. En ese ambiente de pelos de punta, la cara de Aday Mara era de concentración absoluta y de seriedad cuando se le presentó con un 'from Zaragoza, Spain', para que no se olvide. Esa tensión que mostraba su rostro, el espejo del alma, acabó en emoción tras la victoria de los Michigan Wolverines sobre los UConn Huskies (69-63).

La historia no estaba del lado de Michigan. Sin un título desde 1989 (y el único, de hecho) y contra un rival que jamás había perdido una final de la NCAA tras seis apariciones, pero los Wolverines hicieron un partido muy serio, de roerlo poco a poco, de ir erosionando al rival y de llevarlo a la desesperación tanto en faltas como en tiros fallados.

Dusty May, entrenador de Michigan, levanta el título nacional. / Michigan Wolverines

Reed, su pareja de baile en la zona, buscó a Aday en tres de los primeros cuatro ataques de UConn, pero el zaragozano le marcó enseguida territorio y acabó desquiciándolo, dejándole en 4/12 en tiros y eliminado por faltas. Aunque empezó flojo en ataque, fallando sus tres primeros lanzamientos, en defensa fue la figura intimidatoria y poderosa que acostumbra a ser.

Elliot Cadeau y Morez Johnson llevaron el peso ofensivo de Michigan ante un encuentro muy físico de UConn. Como no había manera de anotar fácil, Michigan optó por ir sacando del partido poco a poco a su rival a base de provocar faltas. Y a la larga fue mano de santo.

Despertó Aday en el partido a lo grande. Tapón a Reed y un pick and roll de manual para anotar sus primeros puntos. Una asistencia, una canasta al poste y otros dos puntos del zaragozano de forma consecutiva pusieron a Michigan 4 arriba y con esa misma ventaja se marchó al descanso (33-29).

Empeñados en sufrir

El comienzo de la segunda parte también tuvo al aragonés como protagonista, con un rebote defensivo y un pase de 35 metros de quaterback. Se marchó Michigan de siete puntos con dos canastas y adicional de Cadeau y Lendeborg y todo ello con un partido horrendo desde el triple, con un 0/10 hasta que Cadeau, al fin, anotó desde el perímetro al undécimo intento, subiendo hasta el +11.

Los problemas para cerrar el rebote defensivo de Michigan y el acierto de tres de UConn dejó la ventaja en cinco puntos, pero entonces volvió a emerger la envergadura de Aday Mara, que palmeó un pase en el perímetro, corrió al contragolpe y culminó con un alley-oop.

Pese a la sensación de tener el partido controlado ante la precipitación de los Huskies en los tiros y su poco acierto, Michigan se empeñó en sufrir en los minutos finales en un ataque de nerviosismo. Un triple de Solo Ball a tabla puso a UConn a cuatro a 37 segundos del final y, para colmo, Michigan falló dos tiros libres. Por suerte, Karaban falló de tres y McKenney sentenció desde la línea de personal la victoria de los Wolverines.

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No fue el mejor partido de Aday Mara en números, y más cuando venía de batir su récord de anotación en las semifinales, pero realizó un trabajo encomiable en defensa e intimidación. Terminó con 8 puntos, 4 rebote, una asistencia, un robo y un tapón.