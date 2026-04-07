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Aday Mara, en el quinteto ideal del 'March Madness'

El pívot aragonés ha hecho historia al convertirse en el primer español que gana la NCAA

Aday Mara, en el vestuario tras el partido.

Aday Mara, en el vestuario tras el partido. / EFE

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Washington

El pívot aragonés Aday Mara fue elegido este lunes en el quinteto ideal del 'March Madness' tras proclamarse campeón de la NCAA con los Michigan Wolverines, que derrotaron a los UConn Huskies por 69-63 en la final.

Además de Mara, integran el quinteto ideal sus compañeros Elliot Cadeau y Morez Johnson Jr., así como los jugadores de UConn Alex Karaban y Tarris Reed Jr., los cuatro estadounidenses. Cadeau fue elegido como el 'MVP' del torneo.

Mara, pívot zaragozano de 20 años y 2,21 metros, terminó la final con 8 puntos, 4 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón. A lo largo del 'March Madness', el español ha firmado un promedio de 14,7 puntos, 5,7 rebotes, 3,2 asistencias y 2,3 rebotes por partido.

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El 'March Madness' ha sido posiblemente el último escaparate para Mara antes de dar el salto a la NBA la próxima temporada, donde las predicciones lo sitúan como un 'pick' de primera ronda del próximo draft, con posibilidades de estar entre los 20 primeros.

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